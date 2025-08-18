Houston: el tiempo para hoy lunes 18 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este lunes 18 de agosto se basará en nubes y claros en el cielo. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 99 grados Fahrenheit (37ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 81 grados Fahrenheit (27ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 14 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 111ºF (44ºC) de máxima y 111ºF (44ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:51 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:59 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser dañino para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

