Los Angeles Lakers y Eslovenia respiran, Luka Doncic no está lesionado y jugará este martes

La Federación Eslovena de Baloncesto informó que el capitán y gran estrella del equipo, Luka Doncic, que se retiró a vestuarios antes de tiempo este sábado en el amistoso ante Letonia por un golpe en su rodilla derecha, no tiene ninguna lesión, por lo que no peligra su participación en el Eurobasket 2025.

Doncic cayó al suelo junto a uno de sus compañeros de equipo, que lo hizo sobre su rodilla derecha, en el minuto 4 del tercer cuarto, lo que provocó que el base de Los Ángeles Lakers no regresara a la cancha junto al resto de compañeros y se retirara directamente a los vestuarios cojeando de manera evidente.

A pesar de los malos presagios, la Federación de Eslovenia, a través de sus redes sociales, ha tranquilizado a sus seguidores y ha asegurado que el jugador está en perfectas condiciones, reincorporándose a los entrenamientos del combinado nacional.

“El capitán Luka Doncic, que afortunadamente terminó el partido contra Letonia sin lesiones, también entrenará con el equipo“, escribió la federación.

Horas después de este mensaje, el propio jugador confirmó la noticia y compartió en sus redes sociales una historia de Instagram en la que se le ve entrenando con sus compañeros.

Tras caer ante Letonia, Eslovenia se enfrentará este martes a Reino Unido en casa, en otro amistoso de preparación antes del torneo europeo, en el pabellón Arena Stožice de Liubliana y Doncic estará disponible para el duelo.

*Con información de EFE.

