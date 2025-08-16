Luka Doncic preocupa a Eslovenia tras golpe en la rodilla ante Letonia

Luka Doncic, figura de la selección eslovena y una de las grandes estrellas de la NBA, encendió las alarmas este sábado en Riga. Durante el partido amistoso frente a Letonia, disputado en el Xiaomi Arena, el jugador sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar la cancha en el tercer cuarto. La acción ocurrió cuando su compañero Gregor Hrovat perdió el equilibrio tras un contacto y cayó sobre él.

El momento generó gran preocupación. Doncic se retorció en el piso y fue ayudado a retirarse, cojeando visiblemente. No regresó al juego y se dirigió directamente a los vestuarios para ser atendido. Minutos más tarde reapareció en el banquillo, vestido de calle, para acompañar al resto del equipo durante el tramo final del encuentro.

BREAKING: Luka Doncic’s Slovenian teammate crashed into his knee, then Luka asked out of the game & hobbled to the locker room.



El incidente se produjo con el marcador 66-52 a favor de los letones, apenas cuatro minutos después del descanso. La jugada provocó un silencio inmediato en el pabellón, consciente de que la baja de Doncic podría alterar los planes de Eslovenia de cara al Eurobasket 2025.

Incertidumbre para el Eurobasket

De acuerdo con el periodista Dan Woike, de The Athletic, Doncic habría evitado una lesión de gravedad. Aun así, la preocupación persiste: el torneo continental comienza el 27 de agosto y cualquier contratiempo físico podría apartarlo de una de las citas más importantes con su selección.

El propio cuerpo técnico prefirió no arriesgar y decidió que no volviera a la duela, pese a la intención del jugador de reincorporarse. Esa decisión transmite cierta tranquilidad, aunque el golpe obliga a esperar los resultados de las pruebas médicas.

Eslovenia no atraviesa su mejor momento deportivo. El equipo acumula cuatro derrotas en la serie de amistosos y todavía tiene compromisos contra Gran Bretaña y Serbia antes del debut oficial. La fragilidad defensiva ha sido evidente y la ausencia de Doncic complicaría aún más las aspiraciones.

Paradójicamente, el base de los Lakers llegaba a esta concentración en el mejor estado físico de su carrera. “Ser lo mejor que pueda ser y cuidarme. Este año dimos un gran paso, pero esto es solo el comienzo. Necesito seguir adelante”, declaró recientemente en Men’s Health. En esa entrevista detalló que realiza dos entrenamientos diarios y mantiene una dieta sin gluten y baja en azúcar, basada en ayuno intermitente para reducir la inflamación y mejorar la recuperación.

En los próximos días se conocerá la magnitud exacta de la lesión. Mientras tanto, el futuro inmediato de Eslovenia en el Eurobasket sigue pendiendo de la rodilla derecha de su máxima estrella.



