México logra meterse en Eliminatorias al Mundial de Baloncesto 2027

La selección mexicana superó este domingo por 90-61 a Jamaica para avanzar en primer lugar al clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo de baloncesto de Catar 2027.

México formará parte del grupo A del clasificatorio en el que se medirá con Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua en tres ventanas; la primera, en noviembre y diciembre próximo; la segunda, en febrero y marzo del 2026; y la última, en julio.

Jamaica, segundo, estará sembrado en el grupo B. Tendrá como rivales a Puerto Rico, Canadá y Bahamas.

Además de la victoria sobre Jamaica, la selección mexicana forjó su paso perfecto en este preclasificatorio con triunfos de 77-66 sobre Costa Rica y de 113-78 ante Barbados.

Antes de esta derrota el quinteto jamaicano superó a 101-79 a Barbados y 80-76 a Costa Rica.

Pako Cruz guió a México contra Jamaica

El mejor anotador en el triunfo sobre Jamaica fue Pako Cruz, estelar del Mersin MSK de la Basketbol Süper Ligi de Turquía, quien encestó 21 puntos. Israel Gutiérrez destacó con doble-doble; sumó 13 puntos y 12 rebotes.

En el juego de este domingo, realizado en el ITSON Arena de Ciudad Obregón, Sonora, al norte de México, el local tomó ventaja 24-8 en el primer periodo con una tormenta de triples; tres de Pako Cruz, dos de Paul Stoll y uno más de Gabriel Girón.

El quinteto jamaicano sufrió por la ausencia de su estrella Norman Powell, jugador de los Miami Heat de la NBA que abandonó la concentración horas antes del partido.

A pesar de lo anterior los caribeños recortaron el marcador 43-35 antes del descanso liderados por Romaro Gill y Marcus McDonald.

En el tercer periodo el equipo del seleccionador Omar Quintero salió del letargo impulsado por la precisión desde la distancia de tres puntos de Pako Cruz y la fuerza bajo la tabla de Israel Gutiérrez para alejarse 66-47.

Fabián Jaimes y All Wright se sumaron a la fiesta mexicana de triples en el cierre del juego para sellar la victoria por 90-61 y el paso perfecto de los locales en el preclasificatorio.

Sigue leyendo:

– Lakers abrirá la temporada de la NBA enfrentando a Golden State Warriors

– Acusan a extrabajador del Miami Heat de robarse más de 400 camisetas

– Trae Young estaría molesto con los Hawks por no recibir una extensión de contrato