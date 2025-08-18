Miami: pronóstico del tiempo para este lunes 18 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 18 de agosto indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 65% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 6 y tendremos nubes escasas. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:54 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 81 y los 91 grados Fahrenheit (27 y 33 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 80%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

