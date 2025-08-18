San Antonio, Texas: el tiempo para hoy lunes 18 de agosto

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este lunes 18 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevén pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1012.6 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:04 h y el atardecer será a las 20:11 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 9%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 97 grados Fahrenheit (24 y 36ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

A lo largo del verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.