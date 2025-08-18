Trump impulsará reunión entre Putin y Zelensky: cesión de territorio es tema álgido

El presidente Donald Trump se reunió con líderes europea, donde indicó que promoverá una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien reconoció que la cesión territorial será un tema “sensible”.

“Le mostré al presidente muchos detalles del campo de batalla, en el mapa. Muchas gracias, gracias por el mapa”, dijo Zelensky. “Creo que tuvimos una reunión constructiva y específica. Estoy muy agradecido con todos los líderes aquí presentes, por su gran ayuda. Nos alegra tener tanta claridad hoy”.

Trump dijo que era “optimista” de que los líderes puedan llegar a un acuerdo con Rusia, a fin de que se pueda evitar “cualquier agresión futura contra Ucrania”.

Los líderes agradecidieron a Trump por realizar la reunión en Washington, D.C., el canciller de Alemania, Friedrich Merz, destacó que los siguientes pasos serán los más complicados, iniciando con un acuerdo de cese al fuego.

“El camino se abrió el viernes pasado”, dijo Merz en referencia a la reunión de Trump Putin. “Pero ahora se abre el camino para negociaciones complejas. Y, siendo sinceros, a todos nos gustaría ver un alto el fuego. A partir de la próxima reunión, no puedo imaginar que esta se celebre sin un alto el fuego. Así que trabajemos en ello e intentemos presionar a Rusia, porque la credibilidad de estos esfuerzos, los esfuerzos que estamos realizando hoy, depende al menos de un alto el fuego desde el comienzo de las negociaciones serias”.

Al inicio de su intervención, el presidente Trump reconoció que un “ese al fuego” será esencial para las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

“Obviamente, todos preferiríamos un alto el fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera, y tal vez algo así podría ocurrir ahora mismo”, dijo. “No está ocurriendo, pero el presidente Zelensky y el presidente Putin pueden hablar un poco más al respecto”.

Trump dijo que es posible que haya resultados de las negociaciones para un encuentro entre Putin y Zelensky en al menos dos semanas.

“Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si es horrible, y seguiremos luchando para ponerle fin”, dijo Trump. “Y creo que tenemos dos partes dispuestas, y eso suele ser una buena noticia”.

Hacia garantías de paz duradera

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, enfatizó la importancia de establecer condiciones para evitar un conflicto armado similar en el futuro.

“Si queremos alcanzar la paz, debemos hacerlo unidos. Por eso es un día muy especial”, expresó. “Hablaremos sobre las garantías de seguridad para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que serán necesarias reuniones trimestrales, al menos para dar segumiento.

“Necesitamos garantías de seguridad: un ejército ucraniano creíble, compromisos de todos”, dijo.

Agregó que la seguridad de los europeos, no sólo de Ucrania, “está en juego”.