Zelenski dice que quiere terminar “rápidamente” la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que todas las partes buscan un rápido fin de la guerra de Rusia en su país y pidió una paz duradera, al llegar a Washington la noche del domingo para una reunión con el mandatario estadounidense.

“Agradezco al presidente de Estados Unidos su invitación. Todos compartimos un fuerte deseo de poner fin a esta guerra rápida y fiablemente“, publicó Zelenski en las redes sociales.

El mandatario ucraniano se reunirá con Donald Trump el lunes junto con un grupo de líderes europeos.

Zelenski agregó que espera “que nuestra fuerza compartida con Estados Unidos y con nuestros amigos europeos obligue a Rusia a alcanzar una paz real”.

Tres muertos en ataque ruso a Járkov

En vísperas de la reunión en Washington, al menos tres personas murieron, incluido un menor, y 17 resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Járkov (este).

“Tres personas murieron, incluyendo un niño de poca edad. Otras 17 resultaron heridas, incluyendo seis niños”, publicó en Telegram el alcalde de Járkov, Igor Terejov.

La ciudad, cercana a la frontera rusa, había sido alcanzada horas antes por un misil balístico que hirió al menos 11 personas, agregó Terejov.

