Agentes de ICE desmontaron un cartel de protesta en su contra en Washington D.C. 

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), desmontaron un cartel en contra de su gestión que ciudadanos colgaron en Mount Pleasant, uno de los barrios más latinos de Washington D.C.

El pendón criticaba las redadas antiimigrantes y las funciones llevadas a cabo por agentes de la institución de seguridad, que se han incrementado en los últimos meses por órdenes del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

En el video se puede apreciar a varios funcionarios encapuchados de ICE descolgando que tiene una inscripción en letras color rojo y negro, donde cuestionan las actuaciones de estos agentes contra la población inmigrante que reside en EE.UU.

Las expresiones contra los funcionarios escritas en el cartel eran subidas de tono, entre las frases se puede leer un juego de palabras: derretimos a ICE como si fuera hielo”. Sin embargo, uno de los agentes al quitar el cartel dijo “Esto es para América”, en alusión a que el país es para los ciudadanos norteamericanos.

Protestas contra ICE en EE.UU.

Esta no es la primera vez que los inmigrantes y ciudadanos norteamericanos deciden condenar las actuaciones, redadas masivas y detenciones de los funcionarios de ICE contra las personas indocumentadas que residen en el país.

Cientos de manifestantes han salido a las calles tanto en Los Ángeles, como en otras ciudades en EE.UU., en medio de una protesta contra las medidas de inmigración ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

Medios locales reseñan que los manifestantes han salido a protestar por una serie de redadas masivas, llevadas a cabo por oficiales de ICE, las cuales muchos califican de arbitrarias y sin ningún tipo de sustento legal.

Desde el inicio del gobierno Trump en enero de este año, ICE ha llevado a cabo redadas en varias ciudades consideradas santuario para los inmigrantes indocumentados que han ingresado al país.

Las protestas contra las redadas migratorias que comenzaron en Los Ángeles, y llevaron a que el presidente Trump enviara a la Guardia Nacional, se han extendido a al menos otras diez ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Chicago, Washington y Filadelfia.