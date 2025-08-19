Alcaldesa de Boston defiende a migrantes con mariachi ante “amenazas” de fiscal Bondi

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, celebró una ruidosa conferencia de prensa en Beantown, desafiando a la Fiscal General Pam Bondi a cumplir con sus órdenes a los líderes de las ciudades demócratas amenazando con tomar medidas federales por las políticas de las ciudades santuario.

Ante ese contexto, Wu defendió a los inmigrantes en un evento con mariachi tras las “amenazas” del Departamento de Justicia, que además amagó con quitar fondos federales e indagar a funcionarios de las “ciudades santuario”.

La funcionaria indicó que “la semana pasada, Boston recibió una carta de la fiscal Nondi amenazando con procesar a funcionarios de la ciudad y retener fondos federales a menos que cooperen con las deportaciones masivas”.

Michelle Wu Mayor of Boston. Started the event with a Mariachi Band, celebrating how they’re going to subvert ICE arresting illegals in the city.



Boston, you need to get some adults in charge pic.twitter.com/Cx23qQTbOS — TrashDiscourse (@TrashDiscourse) August 19, 2025

“La fiscal general de Estados Unidos pidió una respuesta para hoy, así que aquí está: dejen de atacar a nuestras ciudades para ocultar los fracasos de su Administración. A diferencia de la Administración Trump, Boston sigue la ley”, manifestó la alcaldesa.

Imágenes de la conferencia de Wu se viralizaron por incluir a la cantante de mariachi local Verónica Robles, quien interpretó en español “Cielito lindo”, una de las canciones más tradicionales de la música mexicana, y “El pastor”, que hace referencia a trabajadores de la sierra.

La alcaldesa defendió no cooperar con la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump en una ciudad en la que más de uno de cada cuatro residentes, el 28%, nació fuera de Estados Unidos, según las estadísticas oficiales del Ayuntamiento.

Wu ha sido una de las alcaldesas más visibles en su respuesta a Bondi, quien el jueves pasado reveló a los medios que envió cartas a 32 alcaldes del país y “múltiples gobernadores” para advertirles de consecuencias si no cooperan con las políticas migratorias federales.

La representante de Boston denunció en su carta de respuesta que “los falsos y continuos ataques de esta Administración federal en las ciudades estadounidenses y millones de sus residentes no tienen precedentes”, al enunciar recortes de fondos para salud pública, escuelas, carreteras, comida, hospitales y universidades.

“Todos estos ataques tienen un objetivo en común: la Administración de Trump busca dividir, aislar e intimidar a nuestras ciudades, y hacer que los estadounidenses sean temerosos los unos de los otros”, expuso.

