Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 19 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este martes 19 de agosto.

Aries

La carta del Ermitaño será tu guía en este martes. Te invita a analizar lo que estás haciendo, organizar tu tiempo y mantener el rumbo hacia el éxito.

Tu signo suele acelerarse y eso puede traerte estrés, así que tomate las cosas con calma. La clave está en confiar en tu intuición: no es momento de pedir consejos ni de compartir demasiado tus ideas, sino de escuchar tu voz interior. La paciencia y la constancia serán tus mejores aliadas en el trabajo.

Hoy es tu mejor día de la semana. Tus números mágicos son 09, 10 y 15. Tus colores de poder: rojo y verde. Tenés cinco golpes de suerte por delante. Cuidá tu salud, especialmente la presión y el descanso mental; el ejercicio te ayudará a equilibrarte. Compatibilidades fuertes con Capricornio, Leo y Virgo, con posibilidad de amor verdadero en estos días.

El arcángel Rafael será tu protector. Pedile guía y un deseo: la energía estará de tu lado.

En lo personal, estás frente a decisiones importantes que pueden marcar tu destino. No tengas miedo: la fuerza espiritual te acompaña. En el amor, tu relación se mantiene estable, aunque podría reaparecer alguien del pasado. Lo mejor será cerrar definitivamente ese capítulo y concentrarte en tu presente.

Un viaje puede aparecer en tu camino en estos días. Con el dinero, cuidado: esperá antes de hacer inversiones.