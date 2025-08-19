Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de agosto de 2025

LEO

Días para reflexionar, mi vida, de esos en que una se sienta con su café y empieza a pensar si va en el camino correcto o nomás anda dando vueltas como trompo chillador. Tienes muchísimas posibilidades de mejorar en amor, trabajo y salud, pero no esperes milagros si no te aplicas con constancia y disciplina. No te me apendejes, porque lo que no hagas hoy, mañana se te puede ir como agua entre las manos.

A la gente que de veras te busca, ábrele la puerta; y a la que nomás quiere saber de ti cuando les conviene, mándalos derechito a la fregada sin escalas. Suelta todo lo que te entristezca, perdona al que te fregó la existencia en tu pasado y mejor comienza a enamorarte de ti mismo antes que de cualquier hijo de vecina. Se te aparece una persona de piel blanca rondándote, pero aguas, que más que amor es pura atracción física y nada más.

No descuides los negocios, que varias oportunidades has dejado ir por andar distraído con amistades falsas que nomás te buscan para ver qué sacan. Pon orden en tu economía, porque se vienen días algo pesados con gastos que no podrás evitar. Eso sí, recuerda que cuando el dinero se va, siempre llega otra entrada si no te atarugas. Leo, estas semanas son pa’ pensar en grande, pero sin dejar que nadie te manipule, porque tú naciste pa’ brillar y no pa’ ser el payaso de nadie.

VIRGO

Mira, criatura del Señor, vienen días medio pesaditos en los que podrías enterarte de un rompimiento de algún familiar o amistad. No es cosa tuya, pero sí te afectará el corazón. Ponte las pilas con tus pendientes, porque a veces te entretienes con puras cosas sin importancia y dejas lo prioritario pa’ después. Tus sueños y metas deben ser primero, no la bola de compromisos que ni son tuyos.

Se vienen chismes de trabajo o del vecindario, y algunos irán directo hacia ti o tu familia. Tú calladito y derechito, porque el que nada debe nada teme, pero no caigas en provocaciones. Ten cuidado cómo hablas con tus seres queridos, porque por andar cargando corajes propios podrías soltarle el veneno a quien ni la debe ni la teme.

Prepárate para una reunión en la que hasta podrías terminar encamándote con una amistad, pero aguas, porque de ahí se puede armar un lío de los buenos. Dedícale más tiempo a tu familia, que son tu verdadera raíz, y deja de andar sufriendo por el amor que no llega. Ese llegará cuando le dé la gana y si no llega, que incomode a la gestora de sus días, porque lo que es tuyo llegará solito. Virgo, date tu lugar, no esperes limosnas emocionales.

LIBRA

Ay Libra, la vida te trae una tanda de sorpresas y oportunidades, pero si no te pones abusado se te van a escapar como tortilla en el comal. Prepárate porque pronto llegará una persona a tu vida, mayor que tú, que con su experiencia sabrá abrirte los ojos y enseñarte otro camino a la felicidad. Eso sí, no repitas errores del pasado, porque eres bien dado a tropezar con la misma piedra nomás por necio.

Cambia de círculo, porque sigues aferrado a gente que nomás te hunde y te llena de conflictos. Es hora de hacer limpieza y quedarte solo con quien de veras aporta. Amores nuevos llegan, pero cuidado, porque si no aprendes a desconfiar de quien tienes que desconfiar, podrías volver a caer en las mismas trampas.

Deja ya la venganza y el coraje guardado, no lo necesitas pa’ brillar. Tú ya aprendiste a vivir con tu soledad y sabes que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Date tu valor, recuerda quién eres y pa’ dónde vas. Porque Libra, no necesitas a nadie que te ande completando; tú solito eres suficiente y cuando llegue alguien más, será pa’ sumar, no pa’ restar.

ESCORPIO

Escorpio, por fin la vida te sonríe y te pone las cosas en charola de plata, nada más de que tú quieras agarrarlas. Hay mucha suerte en juegos de azar, y hasta un viajecito con amistades podría concretarse. Eso sí, deja de fingir sentimientos que no existen, porque ya estuvo bueno de aparentar. Date chance de experimentar con quien de veras está ahí contigo y no con fantasmas del pasado.

Se viene reunión o fiesta donde saldrán a relucir recuerdos y temas viejos que terminarán sacándoles buenas carcajadas. En la comida y las garnachas, ponte abusado, porque si no piensas en tu cuerpazo, nunca vas a alcanzar la meta que te pusiste. Cada vez que quieras pecar con la dieta, recuérdate el cuerpo que quieres presumir y aguántate tantito.

Una persona de tu pasado sigue pensando mucho en ti, aunque todavía te guarda rencor. Ya no te mortifiques por eso, el que no sabe perdonar que se quede rumiando su coraje. Eso sí, se te vienen cambios de humor tan perros que ni tú te vas a aguantar, así que bájale dos rayitas pa’ no espantar a medio mundo.

ARIES

Aries, vienen cambios muy buenos en tu vida, pero también unos que te van a poner a pensar si sigues avanzando o si nomás le das vuelta al mismo trompo. Aguas con los chismes, porque la lengua de víbora de alguien de tu entorno se va a soltar con una noticia relacionada a una expareja, y tú podrías salir embarrado sin deberla ni temerla. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, y aunque a veces quieras correr, la vida te pone el semáforo en rojo pa’ que no te precipites.

Una leve mejoría llegará para un familiar enfermo, pero no cantes victoria tan rápido, porque necesitará más cuidados en las próximas semanas. En tu caso, tú cuídate la garganta y los dolores musculares, que estarán bien insistentes, como mosca en la fruta. Y ni se diga de la subida de peso, que si sigues con los antojitos a deshoras, pronto vas a estar como tamal mal amarrado.

Es momento de ponerte abusado con tus sueños: no dependas de tu familia ni de tus amistades para realizarlos. Las oportunidades ya las tienes ahí, pero si no les das seguimiento, se te esfumarán. En lo económico, ojo, no gastes en lo que no es necesario, porque vienen días de desembolso fuerte. Aries, ya no confíes a la primera, porque hay gente que te sonríe de frente y por la espalda anda viendo qué te quita.

TAURO

Tauro, tu fuerza de voluntad y esa terquedad que cargas pueden ser tu salvación o tu condena. Ya deja de estarte quejando de lo que no tienes, porque te quedas en el drama y se te olvida que tienes todo pa’ salir adelante. Es momento de levantarte con más ganas y demostrar de lo que eres capaz. ¡Tú puedes, pero si sigues tirado en la cama nada va a cambiar!

Cuida tus pasos porque podrías sufrir una caída o un golpe inesperado. También abre bien los ojos, porque hay personas y situaciones sentimentales que más que ayudarte, te están deteniendo. Aprende a soltar, aunque duela, porque mientras tú sigas encadenado a lo que no te conviene, lo bueno no va a entrar a tu vida.

Un viaje comienza a asomarse en tu camino, pero deberás cuidarte de accidentes o imprevistos, no lo tomes a la ligera. Y conforme avancen los días, llegará a ti una noticia que te sacudirá el alma. No será negativa, pero sí cambiará tu perspectiva. En el amor, Tauro, no quieras que todo mundo te adore, porque no naciste monedita de oro. Mejor aprende a dejar que las críticas se te resbalen, porque hay mucha gente que nomás busca fregarte la existencia.

GÉMINIS

Géminis, tu vida laboral se pone interesante, porque vienen oportunidades de crecimiento que no debes desaprovechar. Eso sí, una verdad dolorosa sobre alguien cercano va a salir a la luz, y te va a costar mucho trabajo aceptarlo. Tú siempre tan curioso, siempre queriendo saberlo todo, pero esta vez la verdad va a llegar sola y va a doler.

Deja de vivir con la mente en el pasado o en el futuro; lo único que tienes seguro es el presente. Disfruta lo que pasa hoy, porque mientras piensas en lo que fue o en lo que será, te pierdes de lo que está frente a ti. Una oportunidad de “apapacho con derecho” con una amistad podría aparecer, y si te animas, puede que se repita.

Tu carácter te abre muchas puertas, atraes gente como miel a las moscas, pero aguas, porque no todos llegan con buenas intenciones. Aprende a ser más selectivo y no dejes entrar a tu vida a cualquiera que llegue con palabras dulces. Y otra cosa: ya no opines en chismes ajenos, porque no naciste para meterte donde no te llaman; si lo haces, te vas a llevar pleitos gratis.

No sigas fingiendo amor donde no lo hay. Este mes es ideal para cortar lo que ya no funciona y empezar desde cero. Manda bien lejos todo lo que te cause conflicto y comienza una nueva etapa más ligera. Géminis, recuerda: a veces menos es más.

CÁNCER

Cáncer, ponte a convivir más con tus amistades y deja de estar encerrado en tus penas. La vida está para vivirse con intensidad, sin miedo a equivocarse. Mejor arrepiéntete de lo que hagas y no de lo que dejes de hacer.

Si tienes pareja, aguas, porque los celos estarán más presentes que la salsa en los tacos. Atiende tu relación, porque si sigues con tu indiferencia y ese humor de los mil demonios, podrías alejar a quien más te quiere, y hay competencia esperando que la riegues para entrar en su lugar. Si ya dejaste de creer en el amor, la vida te pondrá una prueba para que recuperes la fe, y una persona especial llegará para mover tu mundo.

No te acostumbres a nadie, porque nadie es eterno. Exprésate, di lo que sientes y no te guardes nada, aunque al otro le incomode. Tú tienes el don de hablar directo, y eso vale oro. No te compliques por lo que no ha pasado, disfruta tu presente. Y si ya tienes pareja, deja de andar buscando emociones en otros lados, porque si no pones atención, pronto te mandarán al carajo sin mirar atrás.

Cáncer, este 19 de agosto es pa’ que te replantees lo que quieres y lo que no, y sobre todo, pa’ que dejes de andar rogando cariño cuando lo primero que debes de cuidar es el amor propio.

PISCIS

Piscis, todo lo que haces se te regresa, ya sea para bien o para mal, así que no andes repartiendo veneno porque luego tú solito lo pruebas. Procura que lo que salga de tu boca y tus actos sea positivo, porque la vida siempre cobra factura.

Si tienes pareja y las cosas están frías como tamal de ayer, ya es momento de poner las cartas sobre la mesa. O se comprometen los dos a mejorar o mejor cada quien por su lado, porque seguir dañándose nomás alarga la agonía. Recuerda: nada es para siempre, ni la tusa ni la alegría.

Se vienen cambios importantes, nuevas personas entrarán en tu vida, algunas para quedarse y darte alegrías, y otras nomás para darte dolores de cabeza. Tú aprende a diferenciar y pon límites. Piscis, eres muy dado a cargar culpas que ni son tuyas, y ya basta: perdónate lo que hiciste mal, pide perdón si lastimaste a alguien y sigue adelante.

Vienen días de mucha dicha, de soltar lo que dolió y de abrirte a lo que llega. No tengas miedo de cerrar ciclos, porque mientras tengas una puerta entreabierta, no podrás entrar a la nueva casa que el destino te prepara. La vida es corta, y tú solo tienes esta para gozar y ser feliz, así que deja de llorar lo que no se quedó.

ACUARIO

Acuario, en el amor andas que ni a cuál irle: cuando no te llueve, te graniza. Estás decepcionado de varias personas que te prometieron el cielo y te dejaron viendo estrellas, pero del golpe que te diste. Respira, porque no todo está perdido.

Es momento de regresar a tu esencia, a esa versión tuya que era más ligera y que no se dejaba de nadie. Solo así la gente aprenderá a no pasarse de lista contigo. Vienen pruebas fuertes que te harán valorar a tu familia y amistades, así que no los descuides por andar invirtiendo tiempo en personas que nomás sirven para incomodar a la gestora de sus días.

Una amistad de otro rumbo te traerá noticias que podrían alegrarte el día. Y si sientes la tentación de buscar a alguien del pasado, piénsalo bien: que sea porque de veras vale la pena, no por capricho ni por costumbre.

Acuario, este es un buen momento para trabajar en tu amor propio, porque a veces te pones al último en tu lista y así no se puede. Si tienes la necesidad de pedir perdón, hazlo ya, porque guardar culpas es como cargar costal de piedras: te hunde sin que te des cuenta. Hoy toca bajarle dos rayitas al orgullo.

CAPRICORNIO

Capricornio, si en tu familia ha habido pleitos o enojos, tranquila mi cielo, porque todo se va a ir solucionando poco a poco. Tú eres el pegamento de tu casa, y aunque a veces te canses, sabes que tu fuerza levanta a todos.

En lo laboral, no te frenes: tienes la capacidad de lograr lo que se te dé la gana, pero a veces la desconfianza en ti mismo te frena más que cualquier obstáculo. Confía en tus talentos, porque naciste pa’ brillar. Eso sí, cuando te enamoras te atontas bonito, bajas la guardia y hasta el más burro te monta. Ya no lo hagas, da tu corazón pero no tu dignidad.

Deja de pensar tanto en el futuro y céntrate en el presente, porque ahí está la verdadera riqueza. La vida te devolverá bendiciones y momentos de alegría, pero primero suelta lo que ya fue. No sigas viviendo en recuerdos que no regresan. Dale chance a nuevas personas, porque podrías llevarte sorpresas bien gratas.

Si ya tienes pareja y notas que te esconde algo, no lo ataques; dale confianza pa’ que se sincere. Recuerda que quien ama no controla, y quien controla no ama. Capricornio, tú mereces una relación sana, no una lucha libre disfrazada de amor.

SAGITARIO

Sagitario, agárrate, porque la vida te trae un nuevo comienzo. En tu trabajo se asoman oportunidades de mejora, pero no faltarán las envidias de los que no soportan verte crecer. Tú tranquilo, porque tu luz molesta a quien vive en la oscuridad.

Tu familia será siempre tu base, los que te levantan cuando tropiezas, y en este mes vas a agradecer más que nunca tenerlos cerca. Pero ojo, si sigues esperando a esa persona que nomás te trae como perro faldero, mejor suéltala ya. No pierdas tu tiempo en promesas vacías, porque lo que es real no se promete: se demuestra.

Es momento de cerrar puertas que dejaste entreabiertas, porque por ahí se cuelan viejos fantasmas que ya no tienen nada que hacer en tu vida. La vida te quiere llevar por un camino más brillante, pero si sigues cargando lo que ya te lastimó, vas a avanzar a medias.

Sagitario, eres fuego, pasión y libertad, y si no te liberas de esos pensamientos negativos, jamás vas a volar como mereces. Este 19 de agosto es ideal para ponerte metas nuevas y comenzar a trabajar en lo que de veras mueve tu mundo. No le des poder a nadie sobre tu felicidad.