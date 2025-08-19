Israel insiste en liberación de todos los rehenes en acuerdo sobre Gaza

Israel exige la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza (20 vivos y 30 muertos), esa es la respuesta de Israel frente al acuerdo de liberar a parte de los cautivos aceptado por Hamás, y sobre el que el gobierno israelí aún tiene que pronunciarse de forma oficial, informó este martes (19.08.2025) un alto responsable político israelí.

La fuente explicó, en una declaración sobre las negociaciones para un posible alto el fuego en Gaza, que “la política de Israel es coherente y no ha cambiado”. “Israel exige la liberación de todos, los 50 rehenes, de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete para poner fin a la guerra”, añadió sobre los cinco puntos que el Gobierno israelí aprobó hace más de una semana junto a su plan de expandir la ofensiva en Gaza y ocupar su capital y otras zonas costeras, desplazando a más de un millón de personas al sur.

A la espera de respuesta

Su declaración se produce cuando Egipto y Qatar, mediadores entre Israel y Hamás, están en espera de la respuesta de Israel a la última propuesta de tregua, aceptada por el grupo islamista.

Mientras que Israel lleva días oponiéndose a una tregua que no conlleve la liberación de todos los rehenes de una vez, con declaraciones explícitas al respecto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, la propuesta aprobada por Hamás recoge un alto el fuego de 60 días en el que se liberaría a parte de los rehenes.

Este martes, Qatar aseguró que la propuesta aceptada por Hamás es “casi idéntica” a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.

“Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98 % de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente“, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.

Sigue leyendo:

· La condena que generan las imágenes en las que se ve a los rehenes israelíes en poder de Hamás

· Acusan a las fuerzas israelíes de matar en dos días a 105 palestinos que buscaban comida

· Trump evade considerar genocidio en Gaza, pero califica como “terrible” lo que se vive