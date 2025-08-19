Miami: pronóstico del tiempo para este martes 19 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 19 de agosto indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:53 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 95 grados Fahrenheit (26 y 35 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.