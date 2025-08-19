Netanyahu dice que Macron “alimenta el fuego antisemita”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al presidente francés Emmanuel Macron “de alimentar el fuego antisemita”, al pedir el reconocimiento internacional del Estado de Palestina, mientras el Ejecutivo francés calificó su análisis como “erróneo” y “abyecto”, se conoció el martes.

“Lo llamo a reemplazar la debilidad por la acción, la calma por la voluntad, y hacerlo en una fecha clara: el nuevo año judío, el 23 de septiembre de 2025”, reza la carta a Macron firmada por Netanyahu, con fecha de 17 de agosto y divulgada el martes.

Netanyahu dijo estar “preocupado por el incremento alarmante del antisemitismo en Francia y la falta de acciones decisivas de su gobierno para hacerle frente. En los últimos años, el antisemitismo ha devastado las ciudades francesas”.

“Su llamado a un Estado palestino alimenta ese fuego antisemita. (…) Recompensa el terror del Hamás, refuerza el rechazo de Hamás a liberar los rehenes, anima a quienes amenazan a los judíos franceses y favorece el odio de los judíos que merodea ahora por sus calles”, afirmó.

Francia replica: “no tenemos lecciones que recibir”

La presidencia francesa replicó al líder israelí que “el análisis de que la decisión de Francia de reconocer al Estado de Palestina en septiembre explica el aumento de la violencia antisemita en Francia es erróneo, abyecto y no quedará sin respuesta”.

Agregó que Macron conoció la carta a través de los medios y que le responderá a Netanyahu “por correo y sin filtrar antes su contenido a la prensa”.

Por su parte el ministro francés de Asuntos europeos, Benjamin Haddad, dijo a la cadena BFMTV que Francia no “tiene lecciones que recibir en la lucha contra el antisemitismo”.

Macron anunció a fines de mayo que Francia reconocerá en septiembre el Estado de Palestina, con motivo de la 80ª sesión de la Asamblea general de Naciones Unidas.

Francia es uno de al menos 145 países que reconoce o tiene planes de reconocer a un Estado palestino, según un recuento de la agencia AFP.

Hamás es un grupo calificado como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel desataron la ofensiva militar israelí en Gaza.

