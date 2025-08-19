Noem anuncia que el muro fronterizo sur será pintado de negro por orden de Trump

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el martes que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México se pintará de negro completamente para dificultar el paso de los inmigrantes indocumentados.

La solicitud provino directamente del presidente Donald Trump, añadió Noem durante una conferencia de prensa realizada con la Patrulla Fronteriza (CBP) en el muro fronterizo en Santa Teresa, Nuevo México.

La secretaria de Seguridad Nacional proporcionó información actualizada sobre el trabajo que realiza la Patrulla Fronteriza en relación con el narcotráfico, el tráfico y los cruces de inmigrantes indocumentados.

“Esto es específicamente a petición del presidente”, declaró Noem. “Cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más, lo que dificulta aún más el paso de la gente”.

“Hoy también la pintaremos de negro, específicamente a petición del presidente, quien entiende que con las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y dificulta aún más que la gente la suba. Así que pintaremos toda la frontera sur de negro para asegurarnos de alentar a las personas a no entrar a nuestro país ilegalmente, a no infringir nuestras leyes federales, sino a que las cumplan y vengan a nuestro país de la manera correcta para que puedan quedarse y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses y perseguir el sueño americano”, dijo Noem.

“Recuerden que una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. Y estamos muy agradecidos de tener un presidente que lo entiende y que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país. Si observan la estructura que está detrás de mí, es alta, lo que la hace muy, muy difícil de escalar, casi imposible”, aseguró la secretaria del DHS.

Noem añadió que también se estaban impulsando otras nuevas medidas, como “tecnología, cámaras y sensores”.

Noem supervisó en su visita del martes la construcción de millas de nuevo muro fronterizo en una zona tradicionalmente utilizada por traficantes de inmigrantes que perforaban la malla de la cerca para enviar a los inmigrantes al desierto de Nuevo México.

Además, Noem puso en práctica sus palabras: tomó una brocha de mango largo y procedió a pintar de negro un nuevo tramo de bolardos de acero de 9 metros de altura.

