Policía de Texas busca a un reo que liberó por error administrativo

La Policía de Texas solicita al público su ayuda para encontrar a un recluso que fue “liberado por error”.

El domingo 17 de agosto, a las 4:30 a. m., hora local, Troy Dugas, de 36 años, fue “liberado por error de la cárcel”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Harris (HCSO) en un comunicado de Facebook.

“Dugas debía comenzar a cumplir una condena de 5 años de prisión estatal por agredir a un familiar en el condado de Fort Bend y una condena de 2 años por evadir el arresto en el condado de Brazoria”, continuó la HCSO.

Dugas se encontraba bajo custodia policial desde el jueves 14 de agosto por otros cargos que fueron retirados, según informó el HCSO en un comunicado aparte. El personal de la cárcel presuntamente no documentó adecuadamente su próxima sentencia en la prisión estatal y creyó que cumplía los requisitos para ser liberado tras la desestimación de los demás cargos.

Please be on the lookout for Troy Dugas, 36. Deputies are searching for Dugas after he was mistakenly released from jail on Sunday at 4:30 p.m. Please call 911 to report sightings. pic.twitter.com/KNsFDnjZxI — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 18, 2025

De acuerdo con Newsweek, no se percataron de la desaparición del preso hasta la mañana del lunes, cuando el personal revisó la lista de personas que debían ser transferidas a custodia estatal.

Se cree que Dugas tiene un domicilio cerca de Brookline Park, en el sureste de Houston, según informó el periódico The Houston Chronicle.

“Se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que llevaron a la liberación errónea de Dugas”, continuó el HCSO.

Este caso ha expuesto un problema más amplio sobre la seguridad y los procesos de la cárcel, y es probable que se planteen preguntas difíciles al personal y a las autoridades sobre cómo un delincuente fue liberado en lugar de ser trasladado a prisión.

El problema más urgente ahora es encontrar y detener a Dugas. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que colabore en la búsqueda, aunque se les recomienda no acercarse personalmente; en su lugar, deben llamar al 911 para informar sobre su paradero.

