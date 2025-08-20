Arrestan a profesora en Virginia acusada de delitos sexuales contra un menor

La profesora Katelin Campbell, de 34 años, fue arrestada el jueves en Virginia tras ser acusada de mantener contacto sexual con un menor de al menos 15 años de edad.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Policía de South Boston y la Fiscalía de la Commonwealth, que confirmó que la presunta víctima es un varón, informó primero WSET.

La directora de la escuela cristiana CH Friend, Dana Jones, aseguró que la institución actuó de inmediato al conocer las acusaciones.

“Una hora después de recibir la información, dos miembros de nuestra Junta Directiva acudieron personalmente al Departamento de Policía para informar lo ocurrido”, explicó Jones.

La docente presentó su renuncia con efecto inmediato el mismo día, a las 6:25 p.m., por lo que la escuela no tomó medidas adicionales sobre su empleo.

Jones recalcó que la prioridad fue actuar con transparencia: “Optamos por la integridad en lugar de esconderla bajo la alfombra. Las Escrituras son muy claras: si se hacía en la oscuridad, saldría a la luz”, declaró.

Los cargos

Campbell enfrenta dos cargos por delitos graves: abuso indecente de un menor bajo custodia y actividad sexual consensual con un menor de 15 años o más, de acuerdo con Fox News.

La profesora fue ingresada en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Halifax, pero obtuvo la libertad tras pagar fianza.

Aunque no se ha confirmado si la víctima estudiaba en CH Friend, las autoridades mantienen la investigación abierta.

La Oficina del Sheriff de Halifax confirmó el arresto, pero aclaró que la pesquisa está a cargo de la policía de South Boston.

Sigue leyendo:

–Hermano del tirador de Parkland arrestado en Virginia por invadir tres escuelas

–Hombre ebrio en Virginia confunde sesión de estudio bíblico con operación de tráfico de personas

–Arrestan a migrante por intento de violación en Virginia días después de salir de la cárcel