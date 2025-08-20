Arrestan a una madre en Texas por pasarse de tiempo en el mitin de una junta escolar

Maribel Gardea, una madre y activista comunitaria, fue arrestada y esposada durante una reunión de la junta del Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) de Edgewood, en Texas, el 19 de agosto de 2025.

Gardea estaba hablando en la reunión de la junta sobre preocupaciones relacionadas con el acoso, la seguridad y los problemas de comunicación en las escuelas de Edgewood y fue arrestada y expulsada por la policía por exceder su tiempo asignado para hablar mientras intentaba presentar sus comentarios tanto en inglés como en español.

Gardea es cofundadora y directora ejecutiva de MindShiftED, una organización de base que presta servicios a padres y familias en los vecindarios más desfavorecidos de San Antonio, y madre de un niño con necesidades especiales médicamente complejas.

Un agente de policía del Distrito Escolar Independiente de Edgewood la escoltó fuera de la reunión y la llevó al Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Edgewood.

Padres preocupados la siguieron, porque siguen exigiendo cambios en el distrito escolar.

Los registros de la cárcel indican que Maribel Gardea ha sido acusada de allanamiento de morada, alteración de una reunión o procesión y resistencia al arresto y estuvo detenida en la cárcel del condado de Bexar donde le fijaron una fianza de $9,000 dólares.

Maribel Gardea fue liberada por la policía recientemente.

Padres de alumnos presentaron una petición de rendición de cuentas al distrito escolar

Las clases comenzaron la semana pasada y el viernes, el estado publicó las calificaciones anuales de responsabilidad escolar, destinadas a medir la eficacia de los distritos y campus en la enseñanza de los niños.

El Distrito Escolar Independiente de Edgewood recibió una calificación de “D” por quinto año consecutivo.

Los padres presentes en la reunión afirmaron que la calificación es inaceptable y que esperaban presentar sus inquietudes ante la junta del distrito escolar.

Los padres presentaron una petición exigiendo al Distrito Escolar que realice acciones inmediatas para restablecer la transparencia, la seguridad y la colaboración en las escuelas.

Jessica Rodríguez, una madre de familia, destacó la unidad de la comunidad en un comentario publicado por NBC News 4 de San Antonio: “Ya hemos recogido más de 120 firmas, y eso se debe a que empezamos hace apenas un par de semanas. Pero realmente nos estamos uniendo como comunidad” y se hizo eco de la preocupación por la falta de transparencia y rendición de cuentas del distrito.

“Estos niños no están recibiendo todos los servicios que deberían recibir; sé que se esfuerzan al máximo, pero debe haber un punto de referencia para que se den cuenta de lo que está sucediendo en los niveles más bajos”, dijo Dora Maldonado, otra madre, al medio local .

La superintendente del Distrito Escolar Independiente de Edgewood reconoció estas preocupaciones: “En este momento, todos se han inscrito, porque hay algunos aspectos que debemos abordar; no lo discuto, hay margen de mejora”.

La Unión Nacional de Padres condenó el arresto y exigió la liberación de Gardea

Keri Rodrigues, presidenta de la Unión Nacional de Padres, declaró en un comunicado de prensa que esa organización de padres y activistas que sitúan a los niños y a las familias en el centro de la política y las políticas educativas “está indignada por el injusto arresto y la continua detención de Maribel Gardea, cuyo único delito fue defender valientemente a los niños y las familias de Edgewood”.

Rodríguez afirmó que en el caso de Gardea, ser silenciada y puesta bajo custodia por la fuerza simplemente por exceder su tiempo asignado para hablar es “un abuso de poder flagrante y escandaloso”.

Our esteemed parent leader, Maribel Gardea, was arrested for simply speaking up for kids & families in San Antonio. Silencing parents is a direct attack on all of us. We demand her immediate release and a full accounting from both the school district & police department for this… pic.twitter.com/VumB4XPbmR — National Parents Union (@NationalParents) August 20, 2025

“Criminalizar la defensa apasionada no solo es una violación de la libertad de expresión. Es un ataque directo contra todo padre, defensor y líder comunitario que se atreva a alzar la voz”, afirmó Rodriguez

La Unión Nacional de Padres exigió la liberación inmediata de Maribel y que tanto el distrito escolar como el departamento de policía rindan cuentas por esta vergonzosa supresión de las voces de los padres de los estudiantes.

