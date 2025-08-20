Buscan a sospechoso de ataques contra mujeres Houston: víctima perdió su embarazo tras brutal asalto

El Departamento de Policía de Houston (HPD) se encuentra en la búsqueda de un hombre acusado de un violento robo y de múltiples ataques contra mujeres en parques de la ciudad.

El caso más reciente y violento ocurrió el 31 de julio de 2025, a las 7:30 p. m., en la cuadra 1900 de Allen Parkway. Una mujer embarazada fue sorprendida por un ciclista que intentó arrebatarle su cangurera. En medio del forcejeo, la víctima cayó al suelo y el agresor, al perder el equilibrio, la golpeó en el abdomen antes de huir con sus pertenencias.

Como consecuencia de la agresión, la mujer perdió su embarazo, de acuerdo con la policía.

Serie de ataques previos

Las autoridades señalaron que el sospechoso estaría vinculado a al menos otros cuatro incidentes ocurridos entre el 17 de junio y el 28 de julio en distintos parques de Houston, donde varias mujeres denunciaron haber sido tocadas inapropiadamente por un ciclista.

El individuo es descrito como un hombre blanco, de complexión robusta, de unos 30 años, cabello castaño, que usaba un casco rojo, zapatos blancos y negros, y una bicicleta de color azul marino o verde oscuro, reseñó Telemundo.

Recompensa y llamados a la comunidad

El HPD pide a cualquier persona con información comunicarse de forma anónima con Crime Stoppers al 713-222-TIPS (8477), enviar un reporte en línea en http://www.crime-stoppers.org

o a través de la aplicación móvil.

Quienes aporten datos que conduzcan a la captura del sospechoso podrían recibir hasta $5,000 dólares de recompensa, de manera totalmente anónima.

