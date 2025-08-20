Colorado: buscan a sospechoso de apuñalar a guardabosques en parque estatal

Las autoridades llevan a cabo una búsqueda de un sospechoso que apuñaló a un guardabosques en el Parque Estatal Staunton en Colorado, un área natural de casi 4,000 acres ubicada al suroeste de Denver, Colorado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson informó que el incidente ocurrió el martes al mediodía, cuando la víctima, un guardabosques temporal de Parques y Vida Silvestre de Colorado, fue atacada con arma blanca por un hombre que posteriormente escapó a pie.

El guardabosques fue trasladado de emergencia en helicóptero a un hospital, donde fue sometido a cirugía. Las autoridades confirmaron que su estado es grave.

Operativo de búsqueda

Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo con oficiales fuertemente armados que recorrieron el parque en busca del agresor.

Imágenes aéreas difundidas por la televisora local KMGH (ABC Denver) mostraron la magnitud del despliegue.

El Parque Estatal Staunton fue cerrado al público y los visitantes que se encontraban dentro fueron evacuados como medida preventiva.

Por el momento, las autoridades no han revelado el motivo del apuñalamiento.

La Oficina del Sheriff de Jefferson indicó que la investigación sigue abierta y pidió a la comunidad mantenerse alerta y colaborar con cualquier información que pueda conducir a la captura del sospechoso.

