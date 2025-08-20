El tiempo de hoy en Miami para este miércoles 20 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 20 de agosto indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 95 grados Fahrenheit (35ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 12 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:56 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:52 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 93 grados Fahrenheit (27 y 34ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

