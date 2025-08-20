Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño amenazado por el CJNG fue asesinado

Ernesto Barajas, vocalista y líder del grupo musical Enigma Norteño, fue asesinado en Zapopan, Jalisco, en un ataque donde murió otro joven de entre 20 y 25 años y una mujer resultó herida.

De acuerdo con la información de testigos y medios locales, el cantante de 38 años fue acribillado en una pensión de coches junto a un acompañante, mientras que la mujer herida únicamente pasaba por el lugar al momento de la agresión.

Según la información preliminar de las autoridades, el músico, nacido en Culiacán, Sinaloa, se encontraba a bordo de una camioneta dentro de la pensión, cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego en su contra.

El hecho generó un fuerte despliegue de seguridad de policías municipales y estatales, así como el cierre total de la calle. En la escena del crimen se localizaron al menos ocho casquillos.

Amenazas previas

En 2023, Enigma Norteño tuvo que cancelar una presentación en Baja California, pues una narcomanta dirigida al cantante le exigía no presentarse en la Feria de Rosario, según informó el diario Reforma.

“Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera, la Baja tiene dueño. ATT: CJNG”, se leía en la amenaza que se viralizó a través de las redes sociales.

En consecuencia, la banda tuvo que cancelar la presentación “por recomendación de las autoridades y organizadores”.

En 2022, en entrevista con El Independiente, Barajas dijo que cobraba 25,000 dólares por componer un narcocorrido, y al ser cuestionado si tenía relación con los hijos de “El Chapo” Guzmán, señaló que no había una relación directa, pero sí llegó a amenizar sus fiestas.

Retiro de su visa

El pasado 26 de junio, Enigma Norteño dio a conocer que no podría presentarse en Estados Unidos debido a una reciente negativa de visas de trabajo.

“Este hecho que ha afectado también a varios artistas de regional mexicano representa un reto para nuestra agenda internacional”, posteó.

La agrupación, fundada en 2004 por Ernesto Barajas en Culiacán, Sinaloa, alcanzó notoriedad en 2009 con el éxito “El Ondeado (M1)”, el cual hace alusión a Manuel Torres Félix, uno de los sicarios más violentos del Cártel de Sinaloa, perteneciente a la facción de “El Mayo” Zambada, quien fue abatido en 2012 por el Ejército.

Sigue leyendo:

– Asesinan a vocalista de otro grupo musical en pleno show en Morelos.

– Amenazan con narcomensaje al cantante de corridos Javier Rosas previo a su show en Chihuahua.