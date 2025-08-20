Inmigrante cuenta cuál es el trabajo mejor pagado que ha tenido en EE.UU.: hasta $1,800 semanales

Un inmigrante latino que vive en Estados Unidos compartió en redes sociales que el empleo mejor remunerado que tuvo en ese país está en el sector de la construcción. Según su experiencia, llegó a ganar hasta $1,800 semanales trabajando como “ayudante de concreto”.

En un video publicado en TikTok, el trabajador explicó que había desempeñado distintos oficios, pero uno sobresalió por encima del resto. “La construcción se paga bien dependiendo de si se sabe mucho”, comentó.

Aclaró que no contaba con gran experiencia ni conocimiento, pero eso no fue impedimento para recibir un salario alto. “A pesar de que yo solamente andaba de ayudante, pasándole las cosas (a un oficial) se ganaba un buen sueldo”, afirmó.

Su labor diaria consistía en descargar y aplicar cemento en diferentes obras. “Las personas que entienden bastante ese trabajo son las que ganan una buena lana (dinero)”, añadió.

Lo más difícil era soportar el calor

Según recordó, esta actividad exigía un gran esfuerzo físico y condiciones climáticas extremas. “Es un trabajo bastante pesado, porque a veces hay que levantarse de madrugada”, explicó.

Lo más difícil era soportar el calor. “Lo más terrible es cuando vas a tirar el cemento y hay bastante sol”, comentó. Se secaba rápido y eso los obligaba a trabajar más rápido.

“Esa es una de las cosas que yo no aguantaba, el calor inmenso que hacía en la tarde y uno tirando cemento, venía el camión, luego venía el otro”, relató.

A pesar del sacrificio, el pago lo compensaba. “Lo bueno era que era bien pagado”, aseguró.

El joven explicó que, aunque no era un puesto especializado, la demanda laboral era constante. “Generalmente, trabajaba de lunes a sábado, pero de vez en cuando sí nos tocaba de lunes a domingo”, contó.

Además, las jornadas podían extenderse hasta altas horas de la noche. “A veces hasta las 12 de la noche”, señaló. Ese esfuerzo adicional lo veía como una inversión: más horas trabajadas significaban mejores ingresos. “Es un trabajo bien pagado, la verdad”, concluyó.

Según datos de USAFacts, actualizados en enero de 2025, la construcción es una de las tres industrias con mayor número de inmigrantes empleados en Estados Unidos. Este sector emplea a 3.3 millones, representando un 28.6% del total de trabajadores del rubro.

