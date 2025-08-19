Nebraska anuncia pacto con DHS para crear un nuevo centro de detención de inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el martes la apertura de un centro de detención de inmigrantes en Nebraska, cuando la administración del presidente Donald Trump continúa la expansión de las capacidades de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La alianza del DHS y el estado de Nebraska es la tercera alianza estatal que ICE logra luego de las prisiones de “Alligator Alcatraz” en Miami y “Speedway Slammer” en Indiana y la nueva instalación será apodada como “Cornhusker Clink”, según un comunicado de DHS.

“Cornhusker Clink” es un juego de palabras con el apodo oficial de Nebraska “Estado Cornhusker” y un antiguo término coloquial para referirse a una cárcel. El nombre sigue la línea de los centros de detención previamente anunciados “Alligator Alcatraz” y “Depósito de Deportación” en Florida, y “Speedway Slammer” en Indiana.

Los funcionarios dijeron que utilizarán un campo de trabajo penitenciario de mínima seguridad existente en McCook, ubicado a unas 210 millas al oeste de Lincoln.

El DHS publicó una imagen en las redes sociales que muestra mazorcas de maíz con gorras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, frente a la valla de una prisión.

El nuevo centro tendrá 280 camas para inmigrantes detenidos y es parte del programa de 800,000 camas que ICE está implementando luego de la aprobación de la ley fiscal y de presupuesto del presidente Donald Trump que fue aprobada en julio por el Congreso.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, agradeció al gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, por poner a disposición el espacio para el nuevo centro carcelario para “poder sacar lo peor de nuestro país”.

El DHS agregó que el estado de Nebraska está dispuesto a firmar un acuerdo para que oficiales de la Patrulla Estatal se sumen a los agentes de ICE para realizar operativos conjuntos de inmigración.

Además, el gobernador de Nebraska Jim Pillen ordenó a la Guardia Nacional de Nebraska que brindara apoyo administrativo y logístico a los funcionarios de ICE en el estado para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Aproximadamente 20 soldados de la Guardia Nacional del Ejército participarán en la misión, cuyo entrenamiento comenzará la próxima semana, según el DHS.

“También me enorgullece que la Patrulla Estatal de Nebraska y la Guardia Nacional también colaboren en las labores de control de ICE”, declaró Pillen. “La seguridad nacional empieza por casa y, al igual que cuando desplegué tropas en dos ocasiones para asegurar nuestra frontera sur durante el fallido gobierno de Biden, Nebraska seguirá cumpliendo con su parte”.

El gobierno de Trump ha seguido ampliando centros de detención en todo el país para facilitar la detención de los migrantes arrestados.

El DHS inauguró el centro “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida el mes pasado y un centro de detención en el este de Montana, en El Paso, Texas, esta semana.

El DHS también detendrá hasta 1,000 migrantes en el centro de detención “Speedway Slammer” en Indiana.

La Administración Trump aceleró la detención de inmigrantes en el país y los datos oficiales señalan que 59,380 personas están actualmente dentro de los centros de detención de ICE.

