Defensores de inmigrantes exigen cerrar Camp East Montana, el mayor centro de detención en EE.UU.

A menos de 24 horas haber comenzado a operar, defensores de los extranjeros carentes de estatus legal y algunos políticos demócratas piden cerrar el centro de detención conocido como Camp East Montana, el cual fue instalado en Fort Bliss, Texas.

Las condiciones de clima extremo que imperan en la zona donde fueron montadas decenas de carpas, en cuyo interior permanecen inmigrantes detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como la imposibilidad de que esas personas puedan comunicarse con algún abogado o representante consular, son algunos de los argumentados expresados por representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos quienes pugnan por inabilitar el espacio con capacidad para albergar hasta 1,000 detenidos en su fase inicial.

Mediante una entrevista concedida al canal de televisión KVIA, Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, denunció el aislamiento extremo en que se encuentran las personas enviadas a Camp East Montana.

“Exigimos que esta administración cumpla con lo prometido si no cierra los campamentos. Como mínimo, necesitamos acceso a personas con el debido proceso y que deberían tener acceso a abogados”, expresó.

El gobierno estadounidense pretende dejarles muy claro a los detenidos por el ICE que ejercerá mano de hierro para se atrevieron a ingresar sin permiso a su territorio. (Crédito: Juan Carlos Llorca / AP)

Savannah Kumar, abogada de la Unión Estadounidense de los Derechos Civiles (ACLU), emitió un comunicado donde le recuerda a la sociedad moderna que, durante la Segunda Guerra Mundial, la zona donde hoy permanecen detenidos cientos de inmigrantes con objeto de deportación también fue utilizada para retener a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes.

“Es casi seguro que las personas detenidas allí verán violados sus derechos básicos mientras permanecen en tiendas de campaña bajo el brutal sol del oeste de Texas, con un calor extremo que pone en riesgo sus vidas. Esto no solo es peligroso, sino también cruel”, denunció.

Por su parte, la representante demócrata Verónica Escobar, quien recientemente visitó Camp East Montana, lo calificó como un derroche de dinero que debería emplearse en obras más productivas.

“Quiero que piensen en cuánto bien podría hacer ese dinero en El Paso si se gastara en la comunidad, si se gastara en acceso a cuidado infantil para los niños de El Paso, si se gastara en preescolar universal para los niños de El Paso, si se gastara en atención médica para los paseños.

Ese dinero podría ser muy beneficioso para los habitantes de El Paso, pero en cambio se está utilizando para financiar deportaciones masivas por parte de la administración Trump”, externó.

