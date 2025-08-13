Antigua prisión en Tennessee será habilitada como centro de detención de inmigrantes

Los habitantes de Mason, Tennessee, respaldaron la idea de aprovechar las instalaciones de una antigua prisión clausurada desde hace cuatro años para convertirlas en un centro de detención de inmigrantes operado por una empresa privada.

Alineándose a la propuesta del presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal en toda la historia, los cinco miembros de concejales de Mason se reunieron con el alcalde Eddie Noeman y con el vicealcalde, Reynaldo Givhan.

El objetivo del encuentro era someter a votación una propuesta para reactivar una prisión clausurada por el expresidente Joe Biden, en 2021.

Sin embargo, en lugar de albergar a prisioneros para purgar largas condenas, en el sitio ahora se recibirían a extranjeros carentes de estatus legal detenidos por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de deportarlos lo más pronto posible.

Además, se dejaba en claro que el proyecto sería operado por CoreCivic Inc, el segundo operador de prisiones privadas más grande del país.

Uno de los puntos a favor de la propuesta consistía en la posibilidad de generar puestos de trabajo y recursos económicos, algo por demás atractivo para una comunidad que, de acuerdo con los datos del último censo, apenas rebasa los 1,300 habitantes con un ingreso familiar promedio de poco más de $47,000 dólares.

El centro de detención para inmigrantes de Mason, Tennessee, estará a cargo de CoreCivic Inc, el segundo operador de prisiones privadas más grande de la nación. (Crédito: Nick Ingram / AP)

No obstante, para algunos pobladores les resultó incómodo el hecho de que CoreCivic Inc. se encargue de operar el proyecto, esto debido a sus multas de $44.7 millones de dólares arrastradas por la manera cómo gestiona a varias prisiones y a su personal.

A través de un comunicado, la compañía en cuestión anunció que crearía cerca de 240 puestos de trabajo.

El alcalde Eddie Noeman aclaró no tener nada en contra de los inmigrantes y que permitir la apertura del centro de detención sólo obedece a la necesidad de impulsar a la economía de la población que gobierna.

“No se trata de nada personal para ningún inmigrante. Mi objetivo es darle trabajo a la gente, es lo que busco”, expresó para Action News 5, afiliada de la cadena de televisión NBC.

Mason se ubica aproximadamente 40 millas al noreste de Memphis y al menos dos tercios de sus residentes son afroamericanos.

