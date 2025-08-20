Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín

La pareja conformada por Maite Perroni y Andrés Tovar sorprendió a más de uno luego de pronunciarse sobre el recién anunciado embarazo de la actriz Claudia Martín, ex esposa del productor mexicano. ¿Qué fue lo que dijeron? Aquí te lo contamos.

A cuatro años del triángulo amoroso que protagonizaron junto a Martín, los famosos no pudieron evitar los cuestionamientos con respecto a la dulce espera de la histrionisa. Y, de manera cautelosa, le enviaron sus mejores deseos en esta nueva etapa en su vida.

“¿Algún consejo para Claudia Martín ahora que va a ser mamá?”, se escucha cuestionar a un periodista en el clip transmitido por ‘Despierta América’. “Pues no, ninguno. Que sean muy felices”, respondió contundente la ex integrante de “RBD”.

Por su parte, Andrés Tovar, quien estuvo casado con Claudia Martín de 2019 a 2021, se mostró más receptivo ante las preguntas y afirmó que le augura mucha felicidad a la actriz con la llegada de un nuevo integrante a su familia.

“No tengo nada que aconsejarle, pero sí desearle toda la felicidad del mundo, por supuesto (…) Es algo… el ser humano siempre va a estar en búsqueda de la felicidad y es importante que cada quien, con su cada cual, que sean muy felices siempre“, añadió.

El realizador reflexionó sobre su propia experiencia con la paternidad y la calificó como una de las vivencias más especiales, por lo que no duda que también lo sea para la protagonista de “Los ricos también lloran” y “Amar a muerte”.

“Yo estoy disfrutando esta etapa de vida, de papá, de esposo, con mi familia, que soy el hombre más feliz del mundo y así le deseo a ella también, para ella y para todos“, dijo para concluir.

Seguir leyendo:

• Esposo de Maite Perroni desmiente segundo embarazo

• Esposo de Maite Perroni destapa detalles sobre supuesto fraude en la gira de RBD

• Maite Perroni debutará en Hollywood con la película musical “No te olvides”

