Mujer es acusada por amenazar con quitarle la vida a Donald Trump

Nathalie Rose Jones, residente de Lafayette, Indiana, fue detenida por las autoridades acusada por presuntamente haber amenazado con matar al presidente Donald Trump.

La policía descubrió que la mujer de 50 años había publicado varios mensajes en Instagram y Facebook advirtiendo sobre su intención de acabar con la vida del republicano de 79 años.

“Literalmente le dije al FBI en cinco estados que estoy dispuesta a matar sacrificialmente a este POTUS destripándolo y cortándole la tráquea”, indicaba una de las amenazadas descubiertas por el Servicio Secreto circulando en internet.

De acuerdo con un expediente judicial, el viernes, Jones accedió a hablar con las autoridades sobre sus agresivas publicaciones.

Durante el dialogo, presuntamente ella señaló estar convencida que de Donald Trump era un “terrorista” y “nazi”, a quien estaba dispuesta a matar con la ayuda de un “objeto afilado”, esto en caso de ser necesario.

El resentimiento de la mujer hacia el presidente se debía a la enorme cantidad de personas que fallecieron durante la pandemia de COVID, lo cual le atribuye a la estrategia implementada por el político conservador.

En caso uno de los actos donde participa, Donald Trump es cuidado por agentes del Servicio Secreto. (Crédito: Luis M. Álvarez)

A pesar de su controversial declaración, a Jones todavía le permitieron participar en un mitin de protesta celebrado el sábado en el Distrito de Columbia, donde un nutrido grupo de opositores del gobierno exigía el retiro de la Guardia Nacional de las calles de Washington.

“Este régimen tiene que irse, toda la administración. No se despliega el ejército contra el pueblo estadounidense. No seremos reprimidos. No existiremos en este régimen autoritario. No aceptaremos el fascismo”, declaró durante una entrevista concedida a NewsNation minutos antes de que fuera arrestada.

A través de un comunicado, Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, anticipó un duro castigo para la ciudadana por su atrevimiento de amenazar de muerte al jefe de la nación.

“Es uno de los delitos más graves y se enfrentará a un enjuiciamiento rápido e inquebrantable. Que quede claro: se hará justicia”, señaló.

El año pasado, otras dos personas trataron de asesinar a Donald Trump, una de ellas murió en el acto; en tanto que la otra será enjuiciada dentro de unas semanas.

