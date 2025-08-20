Paola Rojas habla por primera vez sobre la cancelación de su noticiario en Televisa

Paola Rojas, quien hasta el momento se había mantenido hermética con respecto a su abrupta salida del noticiario de Televisa, se ha sincerado como nunca antes sobre el duro golpe que representó despedirse del programa que la hizo entrar al hogar de millones de mexicanos cada mañana.

En una reciente entrevista concedida a TVyNovelas, la periodista mexicana afirmó que, a pesar de que ya han pasado dos años desde entonces, decirle “adiós” a dicho proyecto constituye una de las experiencias más difíciles de su vida.

“Del proceso que más me costó levantarme fue del cambio profesional muy abrupto que viví en 2023, eso me costó mucho, incluso por encima de cambios brutales en mi vida personal y familiar (…) Todavía me resulta sencillo conectar con ese dolor y desconcierto. Muy muy fuerte, inesperado, espantoso“, reconoció.

De cara a esta realidad, Paola Rojas logró superar uno de sus mayores miedos y, como resultado, reinventarse en todos los sentidos: “Tenía muchos miedos vinculados a perder mi trabajo, miedos que no tenía claros hasta que lo perdí, pero hoy sé que los medios digitales me sostienen económicamente y que la influencia está cada vez más ahí“, añadió.

Y aunque en su momento este periodo trajo consigo mucha incertidumbre, hoy en día aprecia la oportunidad de expansión que le dio: “Eso me permite pararme en otro lugar, profesionalmente, con mucho trabajo y nuevas ventanas abriéndose. Entonces, estoy contenta y muy motivada”, complementó la famosa.

Para Paola Rojas, el lugar que le ha permitido abrirse a otros horizontes es la cadena Imagen Televisión, en donde conduce su propio programa de televisión ‘De Pisa y Corre’. Además, se incorporó como parte del elenco de la obra de teatro “Las Leonas”, donde asegura haber abrazado otro tipo de aprendizajes.

“Me gusta desafiarme y no solo a mí; me gusta desafiar los prejuicios porque nada más nos limitan. Justamente ese prejuicio de que, para ser una conductora creíble, tenías que verte varonil, lo busqué combatir en su momento poniéndome falda”, dijo para concluir.

Seguir leyendo:

• Paola Rojas anuncia su salida de Televisa: “Lamento no haberme podido despedir”

• Paola Rojas y el percance que vivió en plena transmisión de los incendios en California

• Paola Rojas ventila la verdadera razón detrás de su salida de Televisa