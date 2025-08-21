EE.UU. suspende emisión de visas para conductores extranjeros de camiones

El Departamento de Estado dio a conocer que dejará de emitir visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales, por considerar que “ponen en peligro” la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

En una publicación en X, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el cambio “entrará en vigor de inmediato”.

“El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses”, explicó.

El anuncio de Rubio llega días después de que el camionero inmigrante indio Harjinder Singh fuera acusado de realizar un giro en U ilegal que mató a personas a unas 50 millas al norte de West Palm Beach, Florida. El Departamento de Seguridad Nacional dijo esta semana que Singh, quien fue arrestado por tres cargos de homicidio vehicular, se encontraba en Estados Unidos ilegalmente.

🚨INSANE: During an FMCSA interview, Harjinder Singh, the illegal alien truck driver who killed three Americans, failed an English Language Proficiency test, answering only 2 of 12 questions and identifying 1 of 4 traffic signs correctly. pic.twitter.com/ph5mchaXU1 — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 19, 2025

Pese al trágico caso, Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector.

Sin embargo, simpatizantes del Gobierno de Donald Trump utilizaron el hecho para criticar a la oposición porque el camionero indocumentado habría conseguido su licencia de conseguir en California, estado gobernado por Gavin Newson, el demócrata crítico del actual mandatario estadounidense, que se perfila como rival electoral para 2028.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el martes que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas inició una investigación sobre el mortal accidente automovilístico en Florida.

En suma, a finales de abril, Trump emitió una orden ejecutiva que exige que todos los conductores de camiones comerciales que operan en Estados Unidos dominen el inglés.

Además, la Administración Trump confirmó este jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EE.UU.