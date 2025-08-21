Hermanos de Ohio son condenados por lavar dinero del narco en México

Dos hermanos de Ohio fueron sentenciados a una prisión federal por su participación en la recolección de ganancias del narcotráfico en Estados Unidos y el lavado de esos fondos, o su valor equivalente, de regreso a México en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo al Departamento de Justicia, Christopher Grover Reynolds, de 52 años y residente de Toledo, Ohio, fue condenado a más de seis años de prisión, y su hermana, Claudette Reynolds, de 51 años y residente de Toledo, a dos años de prisión por su participación en una conspiración para el lavado de dinero. Ambos fueron condenados a tres años de libertad supervisada.

Según documentos judiciales, Christopher Reynolds recaudó dinero de la venta de fentanilo, metanfetamina y marihuana en Toledo y notificó al CJNG que los fondos estaban listos para ser lavados y transferidos a México. En seis ocasiones, Reynolds entregó personalmente el dinero (un total de $784,045) o contrató a su hermana para que lo hiciera. Posteriormente, el dinero se transfirió a México mediante criptomonedas.

“Los acusados ​​ayudaron a narcotraficantes mexicanos a recaudar y ocultar las ganancias de la venta de metanfetamina y fentanilo en Toledo”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Sus actividades de lavado de dinero impulsaron la importación de drogas peligrosas al Medio Oeste. Este proceso refleja el compromiso de la División Penal de frenar el flujo de dinero a los cárteles y proteger a las comunidades de las devastadoras consecuencias del narcotráfico”, continuó.

“Cada dólar que blanquearon lo hicieron a costa de las víctimas de sobredosis y sus familias”, declaró el agente especial a cargo Jim Scott, jefe de la División de Louisville de la DEA.

“Al actuar como banqueros del cártel, estos hermanos contribuyeron a alimentar la crisis del fentanilo y la metanfetamina que azota Ohio. La DEA perseguirá a cualquiera que se atreva a blanquear dinero del cártel, porque si blanqueas dinero manchado de sangre para narcotraficantes, enfrentarás la justicia junto con ellos”, finalizó.

Una búsqueda en la residencia de Christopher Reynolds y una parada de tráfico a Claudette Reynolds condujeron a una incautación de $184,415 en efectivo, varias libras de marihuana, píldoras falsificadas que contenían metanfetamina y fentanilo, dos armas de fuego (una pistola calibre .40 y un rifle AR-15) y una máquina contadora de dinero.

