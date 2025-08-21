Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de agosto de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Cuidadito con lo que salga de tu boca esta semana, porque podrías perder a alguien que sí vale la pena y no cualquiera está dispuesto a aguantarte tus modos. Un viajecito se asoma y reuniones familiares te van a poner de buenas, pero recuerda que tu familia y tú son lo primero; no pongas en altar de santos a quien no se lo merece, porque luego te bajan la vela y hasta la limosna. Si tienes pareja, se vienen celos fuertes por una persona de piel blanca que va a rondar, y si sigues sacando trapitos viejos del pasado, te vas a dar en la torre tú solito. El amor se cuida con confianza, no con reproches.
Ojo con esa tentación de encamarte con una amistad, porque la calentura se baja, pero las consecuencias se quedan; podrías perder mucho de lo que has construido. Sí, en el pasado te fue de la fregada, pero ahora la vida te pone nuevas opciones en charola de plata, y de ti depende si las agarras o sigues lamiéndote las heridas. Levántate con la frente bien en alto, que si ya caíste una vez ahora toca levantarte con el doble de fuerza. Esa energía úsala para cumplir lo que tanto deseas y no para andar de mártir.
Consejito extra de señora: No pongas tu felicidad en manos ajenas, porque cuando te fallen te vas a quedar sin piso. Mejor quiérete, arréglate y ve brillar, porque nadie aprecia a quien vive apagado. Hazme caso: no se trata de coleccionar amores, sino de aprender a elegir bien a quién le abres la puerta de tu vida.
VIRGO
Los chismes familiares se van a poner de a peso y no faltará la amistad víbora que quiera sacarte información. Tú nomás muérdete la lengua, porque tu familia siempre ha sido tu talón de Aquiles, y si los sobreproteges te vas a quedar sin manos pa cargar tanto costal. Estás madurando a pasos agigantados, ya no eres el mismo(a) de antes, pero te urge sentar cabeza, porque la vida es bella y tú nomás la complicas con fregaderas.
Ya bájale a eso de manipular amistades para conseguir lo que quieres, porque a la larga se te revierte. Buen dinerito que perdiste en el pasado regresa, pero aguas, porque un chisme puede ponerte en el ojo del huracán junto con tu familia. Tus cambios de humor son como tormenta eléctrica: una palabra tuya y dejas a todos chamuscados, sobre todo a tus seres queridos. Aguas con visitas en tu casa, no todas traen buena vibra; más de una envidia anda flotando en el aire. El orgullo es tu cruz, no lo dejes romper una amistad de años, porque después el arrepentimiento no sirve pa nada.
Consejito extra de señora: No quieras ser candil de la calle y oscuridad en tu casa; primero arregla tu mundo antes de querer aconsejar al vecino. Y si alguien te busca para puro chisme, mándalo derechito a regar sus macetas, porque tú ya no estás pa perder tiempo en fregaderas.
LIBRA
Vienen cambios que te van a mover el tapete bien sabroso, sobre todo porque un amor de tierras lejanas no deja de pensar en ti. Piedras en el camino siempre habrá, pero si te paras a patear cada una, nunca vas a llegar a tu destino. Cuida tu lengua, que traes más veneno que alacrán, y si lo usas mal podrías terminar ventilando secretos que no te conviene soltar. Ojo con las traiciones, porque hay gente cercana que anda preparando el golpe.
En juegos de azar la suerte se te acomoda y vienen visitas del extranjero que te alegrarán el día. Si te gusta alguien, da el paso tú primero, porque de ilusiones no se vive y de esperanzas menos. Recuerda que lo que tiras regresa, y lo que haces mal tarde o temprano lo pagas caro. Ya no pierdas tu tiempo con quien solo te busca cuando necesita algo; mándalos derechito a recordar a la más grande de su casa. La vida es corta y no está pa andar de alfombra de nadie, levanta la cara, quiérete y ponte en tu lugar, que nadie te va a respetar si tú no lo haces primero.
Consejito extra de señora: No te ilusiones con quien no invierte en ti ni un minuto, porque quien quiere, busca. Y cuando te toque decidir, mejor sola(o) que mal acompañada(o), porque cargar con gente inútil es como traer costal de piedras en la espalda: puro desgaste y cero provecho.
ESCORPIÓN
El chisme te va a rodear, sobre todo porque una amistad andará ladrando de ti; tú no te rebajes, que la lengua ajena nunca paga renta en tu vida. El universo te trae oportunidades muy buenas, tanto en el amor como en lo laboral, pero si sigues tropezando con la misma piedra, vas a seguir empolvado y dolido. Ya deja esa rutina que nomás te está chupando la energía, y si tienes pareja, no le eches más limón a la herida con pleitos tontos.
Aprende a poner límites desde el principio: si permites un insulto hoy, mañana te van a traer como títere. Tampoco seas tan duro(a) con quienes te quieren, porque si se cansan de tus desplantes, luego vas a andar pidiendo disculpas y rogando perdón. No te dejes caer nomás pa que te levanten y te consuelen, aprende a sostenerte solo(a). Defiende tus ideas y no dejes que nadie decida por ti. Es mejor que te vean como la mala de la novela que como mosca muerta que se deja mangonear.
Consejito extra de señora: La dignidad no se negocia, se mantiene. No te rebajes por amores baratos ni amistades falsas; quien quiera estar contigo, que esté, y quien no, que se largue. Tú vales mucho más que andar rogando migajas.
ARIES
Ay, criatura, se te vienen relaciones prohibidas y más vale que no te metas en camisa de once varas, respétate y respeta lo que no es tuyo, que no naciste pa postre de nadie. Mucho cuidado con lo que le pidas al universo, porque capaz que te lo pone en frente en forma de alguien del pasado, y luego ni cómo safarte. Es momento de soltar lo que ya te dañó y dejar de aferrarte a lo que nunca fue tuyo, porque cargar muertos ajenos nomás te cansa la espalda.
Andas medio perdido(a), sin rumbo, y te urge poner metas claras y amarrarlas con constancia, sin dejar que nadie te corte las alas. Tus cambios de ánimo andarán alborotados, cuidado con caerte en depresión en estos días, porque te apachurras bien feo y luego ni las ganas de levantarte tienes. Si tienes pareja, una situación los unirá como nunca, y la relación se va a fortalecer; aguas con tus palabras, porque lo que construyes con paciencia lo puedes destruir con una sola frase salida de la boca.
Consejito extra de señora: No vivas de recuerdos ni de esperanzas falsas; el pasado es como ropa vieja, ya no te queda. Y si vas a soñar, sueña en grande, pero con los pies en la tierra. Aprende a disfrutar lo que tienes, porque si sigues viendo pa’ atrás, te vas a estrellar con lo que tienes enfrente.
TAURO
Oportunidad dorada pa crecer en tu trabajo con un cambio de puesto o hasta una oferta nueva que te traerá mejores ingresos. Pero ojo, que no sueltes lo que tienes hasta tener amarrado lo otro, porque luego andas chillando y diciendo que el destino te trató mal. Es momento de mandar a la ñonga a las personas envidiosas que nomás ladran y ladran, pero ni pa la coca cooperan. Esa gente no te sirve ni pa sombrero, así que mejor pon distancia y sigue tu camino.
En el amor tienes todo pa consolidar una relación, pero tu desconfianza es la que te frena, y así no hay corazón que aguante. El pasado regresa y no trae flores ni chocolates, sino problemas, así que ponte buzo. Críticas vendrán, sobre todo de gente que desde hace rato te trae atravesado. Económicamente vienen cosas buenas, pero ya deja de gastar en tonterías; cada vez que te cae dinerito, se te va como agua entre las manos.
Consejito extra de señora: No te autoflageles ni te pongas la cruz que no te toca, porque si sigues de mártir nunca vas a avanzar. Aprende a perdonarte y a perdonar, porque con tanto veneno en la sangre no vas a crecer. Y acuérdate: no es más rico el que más tiene, sino el que menos desperdicia.
GÉMINIS
En el amor andas muy exigente, mi cielo, quieres príncipes y princesas cuando tú tampoco eres precisamente la realeza. Has tenido oportunidades de ser feliz, pero solito(a) las complicas porque te encanta buscarle el prietito al arroz. Una persona de piel blanca viene a ponerte de cabeza y hacerte cuestionar muchas cosas.
Bájale a los excesos, que tanto desvelo y chupe no te van a llevar a nada bueno, y tu cuerpecito ya no aguanta esos trotes como antes. Cuida tus cosas, porque se ve pérdida o robo en estos días. En la familia podrían darse pleitos; no metas tu cuchara si no sabes de qué va la cosa, porque sales embarrado(a). Ya deja de vivir en la nube de lo que “podría ser” y pisa tierra firme, que la vida se te está yendo entre dedos.
Si tienes pareja, se vienen momentos que los unirán mucho más, y hasta un embarazo en la familia se ve fuerte. Así que mejor ponte atento(a), porque lo que hoy construyas será tu base pa mañana.
Consejito extra de señora: No corras detrás de quien no te da ni la hora; el amor se da, no se ruega. Y si alguien te quiere, que te lo demuestre, porque palabras bonitas hay muchas, pero hechos pocos.
CÁNCER
Si tienes pareja, atiéndela bien, porque hay quien ya anda con ganas de comerte el mandado. Das más atención afuera que dentro de tu casa, y luego no te quejes si te pintan el cuerno. Se cancela una salida con amistad, pero viene oportunidad de viaje que te va a caer de maravilla.
Se ve la tentación de un triángulo amoroso, pero cuidado, que al final quedarías como perro de las dos tortas: sin nada y con hambre. El tiempo no está pa andar perdiéndolo en ilusiones que no avanzan. En negocios andas con planes que no se consolidan, pero si te aplicas y dejas de posponer, pronto vas a ver frutos.
No escondas tus sentimientos, aprende a ser más abierto(a), porque si no, vas a perder a alguien que sí vale la pena y que no siempre va a estar esperándote. Ten cuidado con amistades traicioneras y con jefes o compañeros de trabajo que te pondrán piedras en el camino.
Consejito extra de señora: No confundas cariño con costumbre ni amor con lástima; el que quiere, se queda, y el que no, que se vaya. Tú no estás pa mendigar afectos, estás pa que te quieran bonito, como mereces.
PISCIS
Una amistad anda con la mirada puesta en ti, pero tu desconfianza no te deja dar el paso y así nunca vas a saber si lo que hay es amor o solo ilusión pasajera. Aguas, porque las envidias están a la orden del día, y aunque muchos te sonríen de frente, por detrás no quieren verte triunfar. Si tienes pareja, vienen celos intensos por alguien de piel blanca que se meterá de metiche en tu relación; si no lo platicas con calma, acabarás en pleito que ni el vecino va a aguantar. Y si aparece un viejo amor, recuerda bien lo que ya sabes: lo vomitado no se vuelve a comer, porque al rato te vuelve a enfermar.
La nostalgia te rondará al recordar a quien ya no está, pero también tendrás oportunidad de reinventarte y sembrar nuevas ilusiones. Ponte las pilas porque el éxito no se da solito, hay que trabajarle duro para ver frutos. Se ven noticias positivas en lo laboral y proyectos que te dejarán más lana de la que piensas. Una visita inesperada te abrirá los ojos sobre situaciones que no habías querido aceptar, y aunque dolerá, te hará más fuerte.
Consejito de señora: El amor bonito no se mendiga ni se ruega; si alguien te quiere, te lo demuestra con hechos y no con excusas. Suelta lo que duele, cuida lo que nutre y recuerda que la vida no espera a nadie.
ACUARIO
Ya no te me caigas por nadie ni te cargues rencores que nomás te arrugan el alma, la vida no es pa amargarse, es pa disfrutarla. No andes dando más de lo que recibes, que no eres banco ni casa de empeño. La justicia divina siempre llega, aunque tarde; así que deja que el karma cobre lo que deba y tú dedícate a brillar.
Un viaje que tenías planeado se cancela por falta de presupuesto o de ganas, pero tranquilo(a), porque te llegará un dinerito extra que te caerá de perlas. La tristeza podría visitarte al recordar a quien ya no está, pero la familia te dará ese apoyo que tanto necesitas. Aguas con la imagen que proyectas: a veces aparentas lo que no eres nomás pa agradar, y tarde o temprano eso se cae. Ponte ya las pilas y deja de esperar que la gente sea como tú quieres, porque la vida no se ajusta a caprichos.
Si estás soltero(a), no te me conformes con migajas de atención a medianoche; tú no eres antojo, eres plato fuerte con postre incluido. Y si un ex regresa tocando la puerta, acuérdate que lo vomitado no se vuelve a comer: fue y ya, gracias por participar.
En lo laboral, oportunidades discretas pero firmes: un proyecto pequeño puede abrirte puertas grandes si lo atiendes con constancia. Cuida tus horarios, duerme mejor y baja al café nocturno; el cuerpo también cobra intereses cuando lo traen en friega.
Consejito de señora: Aprende a equilibrar lo que das y lo que recibes, porque si sigues regalando tu energía a lo tonto, luego te preguntas por qué andas vacío(a). Y no olvides: quien de verdad quiere estar contigo no pone pretextos, se queda, y punto.
CAPRICORNIO
Una amistad podría caer en cama por problemas de salud, pero no te alarmes, todo estará bajo control. Eso sí, más de uno te va a buscar pa contarte sus broncas y pedirte consejo; si no sabes qué decir, mejor escucha y no prometas lo que no puedes cumplir. En el amor, si tienes pareja, pleitos por dinero o por familia podrían desatar discusiones fuertes, así que mide tus palabras, que no todo se tiene que decir en caliente.
Ya deja la flojera y ponte las pilas: el amor no llega ya cocinado, hay que trabajarlo, sembrarlo y cuidarlo. Amores de lejos se fortalecen, y pronto habrá reencuentros familiares que te llenarán el corazón. Amistades chismosas te buscarán, pero si metes tu cuchara acabarás embarrado(a), así que mantente al margen. Nuevos amores aparecen, incluso alguien por redes sociales, y tendrás que decidir si abres o cierras esa puerta.
Deja de esperar que la gente sea como tú quieres; cada quien cocina con los ingredientes que tiene. Si necesitas paz, no la pidas, constrúyela: ordena tu espacio, limpia cajones, barre rincones y saca lo que no usas; lo viejo estorba la bendición nueva.
En el amor, si tienes pareja, conversen antes de que el chisme de pasillo les enrede la cabeza. Se asoma una persona de piel blanca que podría despertar celitos tontos; tú respira, confía y pon límites sin drama.
Consejito de señora: No entregues tu corazón a cualquiera que te sonría bonito, porque no todo lo que brilla es oro. Y si vas a abrirle paso al amor, que sea pa alguien que te sume alegrías y no pa alguien que te reste paz.
SAGITARIO
La vida es corta, y en estos días se te llenará de oportunidades, pero también de gente envidiosa que no soporta verte feliz. Cuidado con problemas respiratorios, porque podrían fastidiarte más de lo que piensas. Estás en una etapa donde atraes lo que deseas, así que pide con cuidado, que el universo no se anda con juegos.
Aguas con la imagen que andas proyectando. A veces aparentas lo que no eres nomás para agradar, y eso tarde o temprano se cae solito. Mejor muestra tu verdad, con todo y mañas, que lo auténtico siempre convence.
Se visualiza un viaje con amistades o familia, aunque con contratiempos, pero que al final te dejará recuerdos valiosos. En el amor, ya ni lo tienes como prioridad, prefieres tu soledad antes que cargar con alguien que no sirve ni pa hacer mandados. En el trabajo, las oportunidades serán muy buenas, pero no te apresures a decidir, espera el momento correcto para moverte.
Inicias trámites importantes y deberás cuidar mucho tus pertenencias, porque pérdidas o descuidos estarán al acecho. También es buen momento pa limpiar tu casa de cosas viejas, porque la energía estancada es la que no te deja avanzar.
Consejito de señora: No confundas independencia con orgullo; saber pedir ayuda también es de sabios. Y recuerda: quien mucho promete y poco cumple, mándalo derechito a freír espárragos, porque no necesitas lastres en tu vida.