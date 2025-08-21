Horóscopo de Mhoni Vidente del 22 al 24 de agosto de 2025

¿Qué le espera a tu signo del zodiaco el fin de semana del 22 al 24 de agosto? Mhoni Vidente nos deja su horóscopo.

Aries

En tu carta del tarot te salió la Estrella, que sin duda es el momento ideal de ver realizar tus planes a futuro y no dejarte llevar por pensamientos negativos. Es tu momento de realizarte en lo profesional.

Tu número mágico son 00, 13; tu color de la abundancia es el rojo y azul, y tu mejor día es el 24 de agosto. Dale a tu vida más creatividad en lo que realices. Te llega un amor del signo de Capricornio o Leo que será muy compatible contigo.

Los Aries tienen una personalidad magnética y son grandes líderes, capaces de entusiasmar a los demás. Dotados de una gran energía positiva, contagian casi a todo el mundo y son capaces de solucionar cualquier problema que se les presente.

No les gusta seguir una misma línea por mucho tiempo y eso los hace constantemente exitosos en todo lo que realizan. Fin de semana de trabajo extra y recibir un dinero que te debían.

Cuídate de dolores de espalda baja; trata de no cargar cosas pesadas. Sábado y domingo de estar en reuniones familiares y con mucha alegría.

Tauro

La carta del tarot que te salió fue del Mago, que sin duda es el momento de ser superior a los demás y no dejarte intimidar por nadie.

Recuerda que tu signo está hecho de fortaleza, así que podrás solucionar los problemas que se te presenten en estos días.

Tu mejor día es el 22 de agosto, que va a ser mágico para tu signo. Vas a poder realizar cualquier trámite que tengas en mente, y tu color es el azul y blanco, con tus números de la suerte siendo el 03 y el 15.

A los Tauro se les otorga una personalidad muy fuerte, pero a la vez su mentalidad recta y trabajadora los hacen siempre ser grandes empresarios.

Lo negativo de los Tauro es que les dura mucho tiempo el rencor, o sea, no saben pedir perdón y no reconocen sus errores; por eso casi siempre son muy determinantes en su vida amorosa.

El divorcio, su capacidad de demandar y dirigir los hace siempre jefes y directores en su trabajo, pero a veces caen en la soberbia, y eso hace que tengan tropiezos en su vida laboral.

Un amor nuevo llegará a tu vida del signo de Acuario o Virgo, muy compatible con tu signo. Domingo de salir al campo y reuniones con la familia.

Géminis

En la carta del tarot te salió la Torre, que significa que no detengas, sigue adelante y no tengas miedo, que son tus tiempos de tener éxito en lo que realizas. Solo trata de no caer en situaciones de malos comentarios que te van a estar rodeando. Recuerda que tu signo es uno de los más envidiados del zodiaco, por eso siempre te tiene que estar protegiendo.

Tu mejor día es el 23 de agosto; ese día te llegará una sorpresa económica con los números 11 y 23. Recuerda que somos lo que pensamos, así que pon en modo positivo tus ideas. Tu color es el amarillo y el rojo.

Los Géminis son soñadores y carismáticos, por eso son los mejores vendedores del zodiaco.

Los hacen ser verdaderos impulsores del negocio y del progreso humano. Casi siempre son artistas y líderes políticos, por la fuerza que tienen para desarrollar su intelecto.

También se les considera grandes negociantes y muy buenos para el sistema del ahorro, por eso casi siempre logran sus objetivos materiales en su vida.

Este fin de semana, tendrás que estar con tareas pendientes de tu trabajo y poniéndote al día.

Te invitan a una fiesta este sábado; tú ve y comparte ropa, que el amor te va a estar rodeando. Trata de limpiar bien tu cuarto este domingo para que la buena energía esté contigo más tiempo.

Cáncer

En la carta del tarot, te salió el Sol, que sin duda es la mejor carta del tarot, y te está diciendo a tu signo que no dejes de brillar, que son tiempos de éxitos.

Tienes que controlar tus pensamientos negativos y verás que todo se te va a dar. Tu mejor día es el 24 de agosto, cuando tendrás doble suerte rápida con los números 17 y 88.

Tu color es el naranja y blanco; trata de usarlo más y cómprate un perfume de sándalo o cítricos para que cortes todo lo negativo. Recuerda que no debes confiarte de nadie; te llegará un amor de lejos para quedarse en tu vida.

El signo de Cáncer es muy profesional en su trabajo y profundamente sensible en su vida sentimental, y casi siempre toma decisiones por medio de su intuición, siendo su signo el más psíquico.

En este fin de semana, ten cuidado con lo que comes; trata de llevar una dieta más saludable.

En el amor, tu pareja seguirá cerca de ti y muy enamorada, así que disfruta de tu relación amorosa. Domingo de salir a pasear con la familia y decides hacer las compras de útiles escolares.

Leo

En la carta del tarot te salió el As de Oros, que te dice que son tiempos de hacer más dinero en tu vida. No seas conformista; recuerda que tu signo está hecho para ser el mejor en todo y siempre tener abundancia económica. Así que trata de tener ese pensamiento en tu vida diaria.

Tu mejor día es el viernes, cuando te llegará un nuevo proyecto laboral; trata de darle continuidad, pero no platiques tus planes para que no te llenes de malas energías.

Te viene un golpe de suerte con los números 06, 19. Tu color es el rojo y blanco, y va a ser un fin de semana de muchas actividades con la familia. Además, llega un regalo que no esperabas.

El signo de Leo es muy coqueto y carismático; por eso siempre está en los mejores eventos de la sociedad. Su personalidad extrovertida, y sobre todo, son los mejores amigos y siempre van a estar allí cuando los necesites.

Te compras ropa para un evento importante en estos días y te buscan tus padres para invitarte a un viaje a finales de mes. Tú ve que te vas a divertir mucho.

Virgo

En la carta del tarot, te salió el Loco, que te dice que es el momento de salir adelante de cualquier situación negativa que estés pasando.

Tu mejor época ya empezó porque estás de cumpleaños y tendrás sorpresas de regalos y mucha convivencia con tus seres queridos. Recuerda que tu signo es el pilar de su casa; por siempre estarás en compañía de personas de bien.

Tu mejor día es el domingo, con tus números mágicos que son 01 y 20. Tu color es el verde y blanco; trata de usar algo nuevo en tu cumpleaños para renovar las energías.

El signo de Virgo suele ser muy realista en todo lo que se propone y siempre su organización los lleva a ser unos verdaderos administradores de sus bienes materiales.

Tramitas un crédito para un coche nuevo; este fin de semana va a ser de emociones fuertes y positivas; trata de disfrutarlo al máximo.

Te llega un viaje para estos días; tú ve que vas a disfrutar mucho, solo trata de no comer en exceso, que tu punto débil va a ser la gastritis.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la Fuerza, que significa que tendrás unos días de buena suerte. Es decir, cualquier trámite que tengas saldrá con el triunfo; tu mejor día es el viernes, que tendrás una sorpresa económica.

Vas a recibir un dinero por un bono laboral, solo recuerda ser más administrado con tus gastos y trata de pagar las colegiaturas y comprar solo lo que necesitas.

Tus números mágicos son 05, 44; tu color es el amarillo y rojo, y va a ser un fin de semana muy romántico y lleno de amor verdadero, así que disfrútalo.

Recuerda que es bueno tener confianza, pero no tanto, y menos en el trabajo porque allí todo es competitivo.

Trata de cuidarte de problemas de nervios y de la espalda baja; trata de relajarte más y seguir con ejercicio para que puedas estar al cien por ciento en tu vida. Domingo de estar arreglando tu hogar.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Mundo, que te dice que ya estás listo para salir a triunfar en lo laboral. No dejes escapar las oportunidades que se te van a presentar en cuestión de mejores trabajos.

Tu día mágico va a ser el 22 de agosto, así que trata de aprovechar esta corriente de energías positivas que te rodean y compra tus números de lotería, que son 08 y 19.

Tu color es el azul y blanco; solo cuídate de las envidias y trata de no confiar en nadie. Recibes una invitación para este sábado a una fiesta; tú ve que te vas a divertir mucho.

Ten cuidado con las enfermedades de garganta y el sistema respiratorio; trata de ir con tu médico y tomar críticos en tu dieta. El domingo estarás haciendo una reunión en tu casa para festejar a un familiar.

Sagitario

En la carta del tarot te salió la Templanza, que significa que tengas la determinación de ser grande en todo lo que te propongas.

Esta carta te ayudará a tener el triunfo en las manos; solo trata de no caer en excesos de soberbia y siempre manejarte con humildad.

Tu mejor día va a ser el lunes, así que trata de hacer todos los trámites que tengas pendientes, que la buena suerte te va a rodear.

Este fin de semana va a ser de estar en juegos deportivos y salir con la familia a pasear. Recuerda que lo más importante de tu vida son tus seres queridos.

Tus números mágicos son 09 y 77, tu color es el rojo y azul fuerte, trata de usarlo más para estimular la buena suerte.

Domingo de estar arreglando la compra de útiles escolares y los pendientes. Te llega una invitación a salir de viaje a finales de mes; tú ve que te vas a divertir mucho. A los Sagitario que están en pareja, embarazo en puerta.

Capricornio

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna, que te indica que son momentos de reflexionar sobre qué estás haciendo con tu vida y volver a enderezar el camino.

Se vale equivocarse, pero no se vale quedarse estancado en una situación negativa. Así que esta carta te dice que hay que brillar al máximo en todo.

Tu mejor día es el 24 de agosto; ese día vas a brillar más, así que trata de comprar tus números de lotería con la terminación 30 y 66, y usa más el color rojo y naranja, que te traerán más abundancia.

Recibes una invitación para una fiesta este viernes; tú ve que te vas a divertir mucho y trata de comprarte ropa para que puedas estrenar.

Con tu pareja sentimental, todo muy bien, y el capricornio soltero estará de conquistador en estos días. Adoptas una mascota, te compras tenis y ropa deportiva para seguir con el ejercicio.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño, que te dice que son tiempos de crecer en lo económico y hacer un negocio propio los fines de semana.

Tu carisma y gran sonrisa conquistan a todo el mundo, así que no lo dudes: realízate como negociante.

El viernes será un día para estar en juntas de trabajo para cambios positivos de puestos y nuevos proyectos. Te busca un amor del pasado para reclamarte unos asuntos; trata de no darle tanta importancia y bloquea a esa persona de tu vida.

Tus números mágicos son 02 y 18, y tu color es el verde y blanco. Trata de usar más el aroma de sándalo o pachulí para estimular la buena suerte.

Cuídate de dolores de cabeza y trata de salir a pasear este sábado y domingo para quitarte la tensión laboral. Toma un curso de tu misma carrera que te va a servir para crecer más en lo profesional, y recuerda siempre saber idiomas.

A los Acuario que están solteros les va a venir un amor del signo de Tauro o Libra, que será muy compatible con tu signo.

Piscis

En la carta del tarot, te salió el Diablo, que te dice que el dinero fácil y rápido llegará a tu vida. Así que se te recomienda jugar los números 06, 17 y usar el color rojo y blanco.

Tu mejor día es el 22 de agosto, así que no dudes que el dinero va a fluir en este fin de semana. Sin embargo, esta carta del Diablo también te pone sobre aviso de envidias y mal de ojo, así que se te recomienda usar un listón rojo amarrado en el tobillo izquierdo y dejarlo hasta que se caiga.

Además, trae en tu cartera una imagen del arcángel Miguel como protección. Va a ser unos días de mucha convivencia con tus seres queridos y reuniones familiares. Trata de empezar a comprar los útiles escolares y pagar las colegiaturas para que no te veas tan presionado.

Es un domingo para estar arreglando tu casa para vivir mejor. En el amor, trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a las personas; recuerda que el amor se construye día a día.

Recibes una invitación a ir a un juego deportivo. Yo sé que extrañas a un amor del signo de Cáncer o Géminis que ya no está contigo.

Recuerda siempre quedar en paz y cerrar ciclos con personas que fueron importantes en tu vida.