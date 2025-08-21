Israel llama a evacuar hospitales y organizaciones humanitarias de Gaza ante ofensiva militar

El ejército israelí declaró este jueves que pidió al personal médico y las organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza que comiencen a elaborar planes de evacuación ante una ofensiva militar para tomar la zona.

“Se producirá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la Franja. Esto requiere que prepare un plan para trasladar el equipo médico de norte a sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes del sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte”, dice un advertencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a autoridades de salud.

“Para nosotros es importante que reciba esta información de una fuente oficial. Le proporcionaremos un lugar donde alojarse, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro“, agrega.

El anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa de IsraelIsrael aprobara una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza y ordenó el reclutamiento de unos 60.000 reservistas.

Las medidas acrecentan los temores de la comunidad internacional de que la campaña militar agrave la ya catastrófica crisis humanitaria en el enclave palestino, que ha tenido graves problemas para recibir ayuda.

“Los oficiales enfatizaron a los responsables médicos que están realizando ajustes en la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja para recibir a los enfermos y heridos, y que se prevé un aumento en la entrada del equipo médico necesario”, señala la instrucción del ejército.

