Joven detenido tras confesar el asesinato de su exnovia embarazada en Massachusetts

Kylee Monteiro, recién graduada de preparatoria y con 11 semanas de embarazo, fue reportada como desaparecida el 7 de agosto en Rehoboth, Massachusetts. La joven había sido vista por última vez en la zona de Country Street, de acuerdo con la policía y su familia.

Su hermana mayor, Faith Monteiro, declaró que en los últimos meses Kylee había estado viviendo en un refugio para mujeres embarazadas sin hogar en Pembroke debido a problemas domésticos con su exnovio, Gregory Groom, con quien mantenía una relación intermitente, reseñó ABC News.

La familia relató que la noche antes de desaparecer, Kylee envió un mensaje de texto a su hermana en el que aseguraba que Groom la había tirado al suelo, jalado del cabello y estrangulado. En ese mismo mensaje, advirtió: “Si yo muero, fue Greg”.

La investigación inicial

El 8 de agosto, Groom llamó a la policía para reportar la desaparición de Monteiro, alegando que ella había estado en su casa, discutieron y luego se marchó. Sin embargo, las sospechas aumentaron cuando familiares y amigos dejaron de recibir noticias de la joven.

El 14 de agosto, agentes realizaron una búsqueda en la propiedad de Groom, que cuenta con 25 acres, pero no hallaron evidencias relevantes. La investigación continuó bajo presión creciente por las declaraciones de la familia y los antecedentes de violencia.

La confesión y hallazgo del cuerpo

Finalmente, el martes 19 de agosto, Groom acudió nuevamente a la policía. Tras ser interrogado, confesó que el 6 de agosto había tenido un altercado con Monteiro, durante el cual la empujó y ella cayó golpeándose la cabeza.

Posteriormente, admitió que la apuñaló dos veces en el cuello y una en el pecho, lo que provocó su muerte. Groom reveló que pasó “varias horas” cavando un agujero en el bosque, a unos 20 metros de donde ocurrió la agresión, y enterró el cuerpo al amanecer.

Los agentes siguieron las indicaciones y encontraron en la propiedad un área cubierta con maleza y árboles talados. A 1,5 metros de profundidad localizaron un cuerpo compatible con el de Kylee Monteiro. El cadáver fue trasladado al médico forense para su autopsia e identificación oficial.

Cargos en su contra

Groom fue arrestado y acusado formalmente de asesinato, además de enfrentar cargos por: agresión a una víctima embarazada, agresión a un familiar o miembro del hogar e intimidación agravada de un testigo o funcionario.

Durante la audiencia inicial, el juez ordenó su detención sin derecho a fianza. La próxima audiencia de causa probable fue programada para el 10 de septiembre.

El fiscal del condado de Bristol, Thomas M. Quinn, declaró que aún es demasiado pronto para establecer el motivo del crimen, pero aseguró que la investigación continuará.

“Me reuní con la familia de Kylee y les pedí paciencia con el proceso, a pesar del trauma que atraviesan”, dijo Quinn.

La familia Monteiro exige justicia y ha destacado que Kylee buscaba estabilidad y seguridad para ella y su futuro hijo, antes de ser víctima de lo que describen como un “acto brutal e imperdonable”.

Sigue leyendo:

–Estudiante universitario muere tras caer de un balcón durante viaje de graduación en las Bahamas

–Madre muere tras caída fatal mientras caminaba con sus hijos por una reserva en Massachusetts

–Un hombre de Massachusetts llamó al 911 para confesar que apuñaló a su madre y a su padrastro