La Corte Suprema permite a Trump recortar $800 millones destinados a investigaciones de salud
Los jueces estimaron que la investigación de enfermedades en comunidades minoritarias, gays y transgénero no era científica
Los magistrados de la Corte Suprema aprobaron el jueves, con una opinión dividida, que la administración de Donald Trump imponga una pausa en la asignación de casi $800 millones de dólares en subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud para el estudio de enfermedades en comunidades minoritarias, homosexuales y transgénero.
Los jueces apoyaron a la administración Trump, que argumentó que la investigación no era científica, no mejoraba la salud, proporcionaba poco retorno de la inversión e iba en contra de los esfuerzos del presidente Trump por erradicar las iniciativas relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI).
La orden representa la última victoria de Trump ante la Corte Suprema y permite a la administración proceder con la cancelación de cientos de subvenciones autorizadas previamente por el Congreso mientras la demanda sigue su curso.
En una decisión de 5 a 4, en la que la jueza Amy Coney Barrett se alineó parcialmente con la mayoría y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, con la minoría, el alto tribunal anuló una orden de un tribunal inferior que exigía a los NIH restituir cientos de subvenciones de investigación que habían sido canceladas por estar vinculadas a estos temas.
La impugnación legal presentada por más de una docena de estados y una coalición de grupos de investigación continuará en el tribunal inferior.
Los demandantes, entre ellos estados y grupos de defensa de la salud pública, han argumentado que los recortes causarán “pérdidas incalculables en la salud pública y en vidas humanas”.
