Lupita D’Alessio ventila conflicto con la empresa de Ari Borovoy, Bobo Producciones

La cantante mexicana Lupita D’Alessio lanzó una inesperada revelación sobre su relación laboral con la empresa Bobo Producciones, encabezada por Ari Borovoy, calificándola como “tensa” y desestimando las recientes declaraciones del músico con respecto a los artistas consolidados y su supuesta ingratitud.

La polémica comenzó luego de que saliera a la luz un fragmento de la participación del ex integrante de OV7 en el pódcast “Cómo funciona tu negocio?”. Allí, el productor lanzó una dura crítica en la que sugirió que algunos artistas olvidan a quienes los impulsaron tras alcanzar el éxito.

“Cuando no son nadie, están comiendo de tu mano y, cuando llegan hasta arriba, son como las palomas, están viendo en qué momento vas pasando para cag*rte encima“, sentenció Borovoy.

A pesar de no mencionar el nombre de algún artista, los internautas no tardaron en atar cabos y la propia Lupita D’Alessio se dio a la tarea de responder dichas declaraciones con un par de confesiones que evidenciaron la fractura dentro de la relación profesional entre ambas partes.

A través de su cuenta de Instagram, la denominada ‘Leona Dormida’ refutó lo dicho por el famoso: “Yo no soy ninguna paloma, ni hago popó en ninguna parte, al contrario, agradezco todo lo que hicieron (…) a mí, ya me llegó el tiempo de dejar de trabajar y, eso, nunca lo entendieron, claro que me indigna y que mi reacción es de enojo con ellos, por supuesto que sí, yo no soy esclava de nadie: fui esclava de adicciones, y muchas cosas, y ahora soy libre, no le pertenezco a nadie”, sentenció.

De acuerdo con la intérprete de temas como “Acaríciame” y “Ese hombre”, los desaires hacia su persona y trayectoria comenzaron luego de anunciar su retiro de los escenarios.

“Sentí horrible porque ahí sí cambió completamente el reverso de la medalla, la relación con ellos fue horrible, la verdad. Empezaron a quitarme producción“, contó desde sus redes sociales. “Ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene, como en el Auditorio, como en la Arena. Desde la gira, cuando empezó con Ernesto D’Alessio en Estados Unidos, ahí empezaron a pasar cosas feas, eso no se hace”, añadió.

Para finalizar, la estrella de la música lamentó que su relación profesional con Bobo Producciones, iniciada en 2020, haya llegado a este punto: “Cuando yo entré a trabajar con estas personas, me hicieron creer que estaba en familia y yo me encariño inmediatamente con la gente rápidamente y yo creo en la gente, ese es mi problema, que no debo ser tan confiada“, señaló.

