Mujer causa disturbio en el aeropuerto de Orlando y es arrestada tras atacar a empleados de Southwest Airlines

Un video grabado por un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Orlando muestra el momento en que Selomit Vélez-Rodríguez, de 45 años, sufrió lo que pareció ser una crisis nerviosa mientras discutía con empleados de Southwest Airlines.

En las imágenes, la mujer aparece gritando frases como “¡Maldita sea! ¿Estás bromeando?” mientras se acercaba a los mostradores de la aerolínea. Vestía pantalones cortos, una camiseta roja de manga larga, gorra y cargaba una mochila grande.

Testigos señalaron que, en medio de la discusión, Vélez-Rodríguez llegó a patear a un empleado, lo que generó expresiones de asombro entre los pasajeros. Uno de ellos se escucha decir en el video: “Oh, eso es agresión”.

Ataques contra el personal y equipos de la aerolínea

Según el testigo que grabó el incidente, la mujer se encontraba alterada porque no aparecía en la lista de espera de tres vuelos, aunque esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

En su arrebato, Vélez-Rodríguez golpeó repetidamente un monitor de computadora mientras gritaba que había perdido varios vuelos: “Dos vuelos desperdiciados… dos vuelos, tres aviones, después de 45 minutos”.

Posteriormente, persiguió a un empleado a través del vestíbulo y, en otro momento, golpeó un segundo monitor con su teléfono móvil, causando daños valorados en más de $1,000 dólares, según el informe policial.

Intervención policial y arresto

La Policía de Orlando confirmó que sus agentes respondieron al llamado alrededor de las 9:30 p.m. Testigos informaron que la mujer intentó interrumpir el proceso de abordaje y, además de agredir a personal de Southwest, causó destrozos en los equipos informáticos.

Cuando los oficiales intentaron detenerla, Vélez-Rodríguez trató de alejarse y fue acusada de resistencia sin violencia, además de agresión y daños criminales.

De acuerdo con los registros judiciales, la mujer pagó una fianza de $5,000 dólares y se le permitió regresar a su residencia en Illinois mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Por el momento, no se ha informado si enfrenta restricciones adicionales para volar ni se ha confirmado la versión de que intentaba llegar a un funeral familiar, como ella misma afirmó en medio del altercado.

