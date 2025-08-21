West Hollywood toma medidas contra la crueldad animal

La ciudad de West Hollywood votó a favor de prohibir la venta de todos los animales vivos dentro de su territorio.

Esta semana, el Ayuntamiento estuvo a favor de la prohibición, lo que significa que las tiendas de mascotas no pueden exhibir, vender, entregar, ofrecer para la venta, intercambiar, subastar, regalar ni transferir ni disponer de ningún animal vivo.

Esta disposición amplía una ordenanza municipal vigente desde 2010 que prohíbe la venta minorista de perros y gatos.

La nueva ordenanza ahora incluye conejos, anfibios, arácnidos, aves, peces, reptiles, cangrejos ermitaños y cualquier otro mamífero que no estuviera ya prohibido.

De acuerdo con la orden del Ayuntamiento, las tiendas de mascotas deberán suspender la venta de animales a partir del 1 de mayo de 2026.

Las tiendas de mascotas ya no podrán vender animales vivos de ninguna especie. Crédito: Maya Alleruzzo | AP

La ordenanza contempla algunas excepciones a la nueva prohibición, como refugios de animales e instalaciones de control animal; sociedades protectoras de animales, organizaciones de rescate animal y criadores.

Las tiendas de mascotas podrán seguir vendiendo bajo la prohibición, mientras los animales provengan de control animal o de alguna organización de rescate animal.

Algunas organizaciones defensoras de los derechos de los animales estuvieron a favor de la prohibición tras considerar que muchas tiendas de mascotas obtienen a sus animales de “criaderos crueles”.

Según la ciudad de West Hollywood, una investigación de 2005 mostró que casi la mitad de las tiendas de mascotas visitadas mostraban animales en malas condiciones y con signos visibles de enfermedad, lesiones o negligencia.

“Hemos observado el sufrimiento de muchos animales en el comercio de mascotas, que a menudo son criados en condiciones deplorables”, expuso la Red Alianza Animal en un escrito al Ayuntamiento de West Hollywood.

“Estos animales son frecuentemente extraídos de sus hábitats naturales y transportados en condiciones inhumanas, lo que conlleva crueldad y muerte“, agregó.

Según la Alianza, hay muchos animales esperando ser adoptados en refugios y centros de rescate de buena reputación, por lo que no hay ninguna necesidad de criar, capturar ni vender a otros animales.

Se espera que la enmienda termine en septiembre, mientras que las tiendas de mascotas de West Hollywood tienen hasta el 1 de mayo de 2026 para suspender la venta de animales vivos.

Para conocer más sobre la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad de West Hollywood, puede ingresar a este enlace.

