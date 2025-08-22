Clima de hoy en Los Ángeles para este viernes 22 de agosto

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para un viernes con nubes escasas en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:19 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:32 h. En total tendremos 13 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles habrá nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 72 y los 90 grados Fahrenheit (22 y 32 grados Celsius).

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

