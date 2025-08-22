Es hora de poner en pausa los mandatos económicamente devastadores del SCAQMD 

No pasa un día sin que nos enteremos de un nuevo ataque contra la comunidad latina por parte del gobierno, particularmente a nivel federal. Las deportaciones están aumentando, causando miedo entre los residentes, junto con una sensación genuina de incertidumbre económica debido a la inflación obstinada y los posibles impactos de los aranceles. Los costos están aumentando para los propietarios de viviendas, inquilinos y propietarios de pequeñas empresas. No parece haber ningún alivio en el horizonte.

Como líderes de organizaciones separadas de negocios y consumidores latinos, somos muy conscientes de las amenazas a nuestra comunidad.

Ahora, una agencia del gobierno regional poco conocida se está involucrando. El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD, por sus siglas en inglés) está trabajando fuera del foco público para exigir a millones de residentes y pequeñas empresas que cambien los hornos de gas natural y los calentadores de agua por electrodomésticos totalmente eléctricos. En total, más de 17 millones de inquilinos, propietarios de viviendas y pequeñas empresas en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino se verán afectados a un costo asombroso de más de $7.7 mil millones durante los 25 años de vida útil de los electrodomésticos, lo que equivale a más de $300 millones anuales.

Conocidas como Regla Enmendada Propuesta 1111 y 1121, estas dos regulaciones requerirían reemplazar los hornos de gas natural (Regla 1111) y los calentadores de agua (Regla 1121) con alternativas costosas totalmente eléctricas. El precio de estas dos reglas estaría entre los más altos del SCAQMD. Los inquilinos, propietarios de viviendas y pequeñas empresas tendrían que elegir entre convertirse a una costosa opción totalmente eléctrica o pagar una multa para continuar usando electrodomésticos de gas natural.

Igualmente preocupante es que el SCAQMD ha llevado a cabo su misión con poca transparencia y sin un alcance integral a la comunidad. Los funcionarios electos en todo el sur de California desconocían en gran medida la propuesta de SCAQMD hasta que una organización de base les informó. No se ha producido un compromiso mínimo con los residentes o propietarios de negocios que se verían directamente afectados por estos mandatos.

La agencia ha mantenido muy pocas conversaciones significativas con las comunidades que se llevarán la peor parte de estas regulaciones. Las audiencias públicas han sido mal publicitadas. Esta falta intencional de participación es alarmante dado el enorme impacto que estos mandatos propuestos tendrían en todos los residentes del sur de California, particularmente dentro de las comunidades latinas y afroamericanas, donde la asequibilidad de la vivienda ya es una crisis.

La comunidad latina es uno de los primeros ambientalistas originales. Durante siglos, hemos trabajado la tierra, trabajando cultivos y sembrando verduras que han alimentado a innumerables generaciones, y hemos buscado la justicia ambiental, abogando por soluciones para limpiar el aire sin desplazar a las personas de sus hogares y negocios. El enfoque adoptado por el SCAQMD, promulgando un mandato de política que haría aún más difícil permanecer en nuestros vecindarios que hemos llamado hogar durante generaciones, sin ningún esfuerzo por informarnos de sus propuestas, es irrespetuoso y equivocado.

El sur de California ha hecho enormes progresos en la limpieza del aire. Cuando eran niños, había muchos días en que las montañas de San Gabriel, a solo unas pocas millas de distancia, estaban oscurecidas por el smog. En los meses de verano, la actividad física se restringió debido a las alertas de calidad del aire. Afortunadamente, esos días han quedado atrás.

Sin embargo, sin una educación pública significativa, un debate real o un análisis de costo-beneficio de las Reglas Enmendadas Propuestas 1111 y 1121 que afectan a nuestra comunidad, el SCAQMD necesita presionar el botón de pausa.

Las regulaciones tan amplias, que afectan a 17 millones de residentes del sur de California, no deberían aprobarse a la fuerza sin un amplio alcance y retroalimentación de la comunidad. Los verdaderos costos de estos mandatos deben ser entendidos por los residentes que ya están al límite antes de que sean revisados por la junta de gobierno de SCAQMD, no después.

Apresurar mandatos mal concebidos que afectan desproporcionadamente a las familias trabajadoras, particularmente a las familias latinas, no es el enfoque correcto. Nuestra comunidad, todas las comunidades, merecen el derecho a ser escuchadas y no ignoradas.

Instamos a la Junta Directiva a votar NO a estas reglas. Si desea participar, envíe un correo electrónico al SCAQMD a jvinh@aqmd.gov. Dígale a la junta que se oponga a estas reglas enmendadas.

(*) Michael Bustamante es el Director Ejecutivo y Presidente de la Junta Directiva de la Federación de Consumidores Latinos. Darrel Sauceda es presidente de la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles