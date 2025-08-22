Houston: pronóstico del tiempo para este viernes 22 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este viernes 22 de agosto se desarrollará con cielos cubiertos. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 80 y 55 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:53 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 19:55 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. En concreto, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

