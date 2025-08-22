Investigan a funeraria de Colorado tras el hallazgo de varios cadáveres en descomposición

Las autoridades estatales investigan una funeraria en Pueblo, Colorado, donde inspectores descubrieron al menos 20 cuerpos en diversos estados de descomposición, algunos de los cuales habrían permanecido sin cremar por más de 15 años, según funcionarios.

El hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina en Davis Mortuary y dirigida por Brian Cotter, forense del condado de Pueblo y propietario del negocio junto a su hermano desde 1989. La inspección fue llevada a cabo por la División de Profesiones y Ocupaciones del Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado (DORA), que suspendió inmediatamente la licencia de operación del establecimiento.

Los inspectores detectaron un fuerte olor a descomposición proveniente de una habitación oculta tras una vitrina de cartón. Según documentos estatales, Cotter pidió a los inspectores que no ingresaran al área, pero al acceder, encontraron múltiples cadáveres almacenados en condiciones inadecuadas.

Cotter admitió que algunos de los cuerpos habían estado almacenados durante aproximadamente 15 años, y reconoció la posibilidad de haber entregado restos cremados falsos a familias. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales.

#pueblo #Colorado House of Horrors. 20 Human Corpses, decomposing in Davis Mortuary, discovered.The #FuneralHome had bodies behind a door & owner admitted giving 'fake remains to next of kins'. The matter is under inv.DA office in Costilla County, is seeking citizens speak up. pic.twitter.com/DvTdynYgVf — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) August 22, 2025

Durante una conferencia de prensa, el director de DORA, Sam Delp, confirmó que era la primera inspección oficial que se realizaba en Davis Mortuary, reflejando las regulaciones históricamente laxas de Colorado para funerarias. El estado no exige formación especializada ni inspecciones rutinarias para operadores de servicios funerarios, lo que ha permitido numerosos abusos en el pasado.

Uno de los casos más notorios ocurrió en 2023, cuando casi 200 cuerpos fueron encontrados en estado de descomposición en una funeraria de Penrose, a unos 48 kilómetros de Pueblo.

La Oficina de Investigaciones de Colorado (CBI), el Departamento del Sheriff del Condado de Pueblo, la Oficina del Fiscal del Distrito y otras agencias colaboran en la investigación. Las autoridades trabajan ahora para identificar los cuerpos encontrados y notificar a sus familias.

La fiscal de distrito del condado de Pueblo, Kala Beauvais, advirtió que la investigación será “larga, tediosa y exhaustiva”, y pidió paciencia al público mientras se desarrolla el proceso.

Las autoridades continuarán proporcionando información conforme avance la investigación.

Sigue leyendo:

– Director de funeraria que ocultó un cadáver en un coche más de un año recibe sentencia.

– Detienen a policía de Colorado acusado de agredir sexualmente a un adolescente.