Residentes de Washington DC confrontaron a agentes de ICE que arrestaban a dos inmigrantes

“ICE go home (ICE váyanse a casa)”, son las palabras que se escuchan durante una confrontación que los residentes de Washington DC sostuvieron con al menos siete oficiales de inmigración, el 21 de agosto.

Durante un arresto que los uniformados practicaban a dos inmigrantes, en Columbia Heights, la comunidad empezó a abuchearlos y a gritarles consignas de rechazo.

Sin embargo, los vecinos se indignaron cuando los agentes reventaron los vidrios delanteros del vehículo donde estaban los inmigrantes. De inmediato abrieron las puertas y los sacaron a la fuerza, en medio de los gritos que recibían de testigos.

De acuerdo con Noticias Telemundo, el video que circula en redes sociales fue publicado por Washington Post. Además de exhortarles que se fueran a casa, los residentes pedían a los agentes que se identificaran, ya que algunos llevaban el rostro cubierto.

Finalmente, los detenidos fueron ingresados a otro vehículo que no poseía placa. “Ellos son nuestros vecinos”, continúo gritando la comunidad, pero los oficiales optaron por ignorar lo que sucedía a su alrededor.

Un dramático arresto en Washington DC

Horas antes del incidente en Columbia Heights, los desesperados gritos de un hombre identificado como David Pérez, de origen mexicano, eran captados por cámaras telefónicas, e incluso de la televisión, en pleno corazón de Washington DC.

“¡No debo nada! ¡Ayúdame!”, clamaba el inmigrante mientras era arrestado por varios oficiales de ICE.

David Pérez se encontraba dentro de su vehículo, un Sedán azul claro, rodeado de los agentes federales de inmigración que le marcaron la parada. Y aunque se bajó voluntariamente, segundos después intentó escapar y fue sujetado contra el piso.

Al menos cinco oficiales se aliaron para contenerlo en el suelo, desde donde empezó a pedir ayuda a los testigos de la escena. “Yo no debo nada, yo no debo nada”, gritaba a todo pulmón.

Según reportó la agencia a Telemundo, Pérez “cruzó la frontera irregularmente hasta en tres ocasiones y que tiene una orden final de deportación”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también señaló que el hombre fue arrestado en enero de 2024 y tiene cargos por presunta agresión sexual a una menor de 13 años.

Te puede interesar:

· Publicó un cartel indicando a ICE que tiene vecinos inmigrantes: “Deporten a todos”

· Cónsul de México en Miami confirma detención de 78 mexicanos en “Alligator Alcatraz”

· Inmigrante con visa en trámite es arrestado cerca de la frontera con Canadá tras equivocarse de camino