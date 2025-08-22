Vicente Saavedra, ex de Clarissa Molina, demanda al esposo de Aleyda Ortiz

El financista Ricardo Casanova, quien está casado con la presentadora Aleyda Ortiz, está de nuevo en la mira por una nueva demanda que interpusieron en su contra

En esta ocasión la querella la ingresó Vicente Saavedra, el exprometido de Clarissa Molina, quien lo acusa de incumplimiento del deber fiduciario, enriquecimiento ilícito, fraude, fraude constructivo y conversión.

En su escrito también lo señala de utilizar la posición de su esposa dentro de Telemundo para llegar a clientes famosos y celebridades.

De acuerdo a lo informado por la periodista Mandy Fridmann, quien fue la encargada de dar a conocer la noticia, el productor musical ingresó la demanda, el 20 de agosto, en la Corte Civil de Miami, en donde acusa su exasesor financiero de los delitos arriba mencionados.

En la demanda se detalla que Ricardo Casanova trabajó para Vicente Saavedra de abril del 2023 a julio del 2025, periodo de tiempo en el que habría cometido los delitos de los que se le acusa.

Según Saavedra, su excolaborador abusó de su confianza y utilizó sin su autorización, y con fines personales, su cuenta bancaria para realizar diversas compras de dudoso destino.

La demanda de Vicente Saavedra no es la única, sino que un día después Ricardo Casanova emprendió también acciones legales en contra de él por otros motivos.

Casanova lo acusa por incumplimiento de salario, préstamo de dinero, incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, difamación per se y difamación per quod.

Hasta el momento se desconoce qué pasará con este caso, pues Ricardo Casanova continúa acumulando demandas, mientras que la de Vicente Saavedra apenas fue ingresada.

Anterior a esta lo demandaron Justin Rundle y posteriormente tocó el turno a Alejandro Chabán, quienes procedieron en su contra por fraude y robo civil, respectivamente.

