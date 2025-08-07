Aleyda Ortiz celebra éxito de ‘En Casa con Telemundo’ pese a polémica con su esposo

Mientras su programa ‘En casa con Telemundo’ celebra un rotundo triunfo en ratings, una de sus presentadoras, Aleyda Ortiz enfrenta un momento difícil con su esposo, quien ha sido demandado por Alejandro Chabán. ¿Cómo está manejando la estrella televisiva esta dualidad entre fama y polémica?

Esta semana, el programa del que forma parte Aleyda Ortiz le dio un golpe contundente a su competencia directa, ‘¡Siéntese quien pueda!’ de Univision. Las cifras no mienten: el equipo de ‘En casa con Telemundo’ arrasó en sintonía, provocando una explosión de alegría entre sus conductores.

En sus redes sociales, la puertorriqueña compartió el emotivo momento en que Carlos Adyan anunciaba la victoria: “¡Estamos número uno!”, gritaba, seguido por los célebres de Gabriel Coronel, Chikybombom y la propia Aleyda, quien no ocultó su felicidad.

“¡Vamos por más! Gracias por colocarnos como sus favoritos en las tardes”, escribió en sus historias de Instagram, junto a un reporte de People en Español que confirmaba el triunfo.

El lado oscuro: La demanda millonaria

Pero no todo es fiesta en la vida de Ortiz. Mientras brilla en pantalla, su esposo, el asesor financiero Ricardo Casanova, está en el ojo del huracán. Recientemente, el actor y motivador Alejandro Chabán lo demandó por la estratosférica suma de $4.8 millones, acusándolo de “ocultamiento fraudulento, robo civil y malversación de fondos”.

Y por si fuera poco, según reveló la periodista Mandy Fridmann, Vicente Saavedra —expareja de Clarissa Molina— estaría a punto de seguir los pasos de Chabán con otra demanda por fraude en contra de Casanova.

A pesar de los rumores y las graves acusaciones, Aleyda Ortiz ha preferido mantener un perfil bajo, enfocándose en su trabajo y evitando cualquier comentario sobre el escándalo. ¿Estará protegiendo su imagen o preparando una estrategia legal junto a su esposo?

Por ahora, la exreina de belleza demuestra que, pase lo que pase, el show debe continuar. ¿Logrará mantener su reinado en la televisión mientras su vida personal atraviesa esta turbulencia? Por el momento, los espectadores deben esperar los avances del caso en contra de Ricardo Casanova.

