Así enfrenta Aleyda Ortiz el nuevo escándalo judicial de Ricardo Casanova

En medio de la vorágine de los escándalos mediáticos, la conductora de Telemundo Aleyda Ortiz está dando una lección magistral de cómo navegar aguas turbulentas con la cabeza en alto. Las últimas semanas han traído noticias difíciles para la presentadora, pero su respuesta ha sido impecable: silencio, trabajo y una sonrisa en sus últimas publicaciones en Instagram.

El detonante de esta tormenta legal y mediática ha sido una segunda demanda interpuesta contra su esposo, el empresario Ricardo Casanova. Primero fue Alejandro Chabán, y ahora se suma Vicente Saavedra, expareja de Clarissa Molina, quien en su documentación judicial también menciona a la propia Ortiz.

La bomba estalló cuando Chabán hizo públicos los detalles de este delicado documento judicial. A través de su Instagram, el venezolano escribió en un comunicado:

“El Sr. Casanova sistemáticamente tomó fondos a los que no tenía derecho desde 2017 hasta que se descubrió en 2024. Ocultó sus acciones y violó cada límite de su responsabilidad fiduciaria y la confianza que debía al Sr. Chabán y sus empresas. Estamos buscando daños triples en exceso de $4.8 millones de acuerdo con el Estatuto de Robo Civil de Florida”.

La profesionalidad por delante

A pesar del señalamiento público y del eco que el caso ha tenido, Aleyda Ortiz no se escondió. Al contrario, se presentó con puntualidad y una amplia sonrisa en su programa, ‘En casa con Telemundo’. Allí, rió, disfrutó de sus invitados y se mostró tan carismática y profesional como siempre.

El programa, notablemente, respetó su privacidad y no hizo mención alguna al tema, demostrando una clara separación entre su vida personal y su trabajo.

Por su parte, las redes sociales se han convertido en un termómetro del apoyo hacia la también modelo puertorriqueña. Colegas del medio no han dudado en inundarla con mensajes de ánimo.

Águeda López le dedicó: “Tu luz es infinita. No lo olvides”. El periodista Juan Manuel Cortés añadió: “Qué bella eres, por dentro y por fuera”. Incluso la exMiss Universo Dayanara Torres se sumó al coro con un sencillo pero contundente: “Bella mi amiguita”.

Como en toda historia pública, también hubo voces que pidieron que se hablara del asunto con la misma libertad con la que se tratan otros temas en la farándula. Pero Aleyda, con inteligencia, no entró al juego.

En una era donde se espera que las celebridades expongan sus dramas personales en público, Aleyda Ortiz está optando por una estrategia distinta y poderosa: el silencio. No ha dado declaraciones, no ha usado sus redes para defenderse ni ha permitido que su programa se convierta en un espacio para ventilar el caso.

