Detienen a sospechosos del robo que sufrió Erika Buenfil en centro comercial de México

La actriz Erika Buenfil, en compañía de Nicolás, su hijo, alzaron la voz en las redes sociales, luego de que fueran víctimas de un robo en el parking de un prestigioso centro comercial de Ciudad de México.

Madre e hijo denunciaron por medio de un video subido a las redes sociales que, mientras cenaban en un restaurante de comida japonesa, les robaron del interior de su camioneta dos computadoras, a pesar de que estacionaron su vehículo frente a un acceso a la plaza y donde había presencia de guardias de seguridad.

Tras percatarse del hurto de sus pertenencias el hijo de la histrión y uno de sus primos, quien era el dueño de la otra computadora acudieron al lugar para denunciar lo sucedido, pero nadie hizo nada por ayudarlos, a pesar de que, con la ayuda de sus teléfonos celulares, pudieron saber que los equipos sustraídos aún seguían en la plaza.

Horas después de los videos que lanzaron, y que se volvieron virales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer la detención de dos personas que, presumiblemente, participaron en el robo denunciado por Erika Buenfil y su hijo.

De acuerdo a lo informado por las autoridades las dos personas detenidas forman parte de una banda dedicada al robo de pertenencias en parkings de centros comerciales.

De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, quien es experto en nota roja, los dos hombres detenidos, quienes responden a los nombres de Jaime Martínez y Enrique Nicolás, eran expertos en abrir vehículos sin dejar rastros de violencia, tal y como sucedió en este caso.

CAEN los Q ROBARON a @ebuenfil; 1 es COLOMBIANO

Jaime Mtz 🇨🇴

Enrique Nicolás

Entraban a estacionamientos de centros comerciales y abrían autos.

Se metieron al de @MitikahMall y robaron del carro de Erika Buenfil.

Agentes de Inteligencia de @SSC_CDMX los ubicaron y detuvieron. pic.twitter.com/1bXFifZL97 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 23, 2025

La captura de los señalados fue posible gracias a un operativo de seguimiento que incluyó el rastreo del GPS de una de las computadoras sustraídas, sin que se haya detallado si los equipos robados ya fueron devueltos a sus dueños.

Sigue leyendo: