Erika Buenfil denuncia haber sido víctima de robo en un centro comercial

Erika Buenfil, actriz conocida por su participación en producciones como “Amores Verdaderos” y “Vida Robada”, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de denunciar haber sido víctima de robo en el centro comercial Mítikah. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

De acuerdo con las declaraciones de la histrionisa, todo ocurrió durante la noche del pasado 20 de agosto, cuando se encontraba cenando junto a su hijo Nicolás y su sobrino Alejandro en un restaurante japonés, ubicado en un centro comercial al sur de la ciudad de México.

En el video colocado desde su cuenta de Tik Tok, Erika Buenfil detalló que al hacer su arribo al lugar, se estacionaron al lado de una puerta de entrada donde había elementos de seguridad y cámaras, por lo que los jóvenes no dudaron en dejar los dos equipos de computo que traían consigo.

Vaya sorpresa se llevaron luego de volver a su domicilio y percatarse que las dos computadoras fueron sustraídas: “Lo más impresionante del asunto es que la camioneta estaba intacta, no hay ni un cristalazo, no hay una puerta forzada, sí cerramos la camioneta. Yo creo que lo saben hacer muy bien y Mítikah, qué decepción”, declaró la estrella de la pantalla chica.

Además, la artista denunció que tras acercarse a las autoridades del centro comercial, estos no le brindaron la ayuda pertinente: “Aquí el problema no es que les hayan robado las computadoras, sino que ellos acuden con la gente de seguridad de ahí, con los guardias, van al servicio, que tienen que levantar una denuncia…y no los ayudaron en nada“, reiteró.

Para finalizar, Buenfil indicó que no se pudo dar con el paradero de los dispositivos, incluso aunque el GPS integrado de una de las computadoras señalaba que esta todavía se encontraba en la plaza Mítikah.

Por su parte, Nicolás Buenfil, hijo de la actriz, también expresó su molestia en redes sociales: “Estoy asqueado por toda esta situación. No sé qué decir. Tengan cuidado si van a Mítikah, no dejen sus cosas, aunque les recomiendo que no vayan”, sentenció.

Visiblemente molesto, el influencer añadió: “Al que robó mi computadora, que la disfrute, aunque no va a poder hacer mucho con ella, pero va a poder vender las partes, que le venga bien esa feria“.

